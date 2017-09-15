Волонтеры выдвинули требование Верховной Раде

15.09.2017, 10:10

Волонтеры АТО требуют, чтобы в парламенте рассмотрели законопроекты, направленные на помощь армии – эти законы помогут, в частности, идентифицировать погибших, материально поддержат бойцов и их семьи.

"Юридическая сотня" будет готовить письмо на имя председателя Верховной Рады Андрея Парубия с требованием включить конкретный этот перечень законопроектов в повестку дня следующей пленарной недели", - отметила председатель ОО "Юридическая сотня" Леся Василенко.

Стоит отметить, что законопроекты уже прошли профильные комитеты, некоторые еще в 2015 году, но на повестку дня к нардепам так и не попали. Об этом сообщает Телеканал новин "24".