Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты

15.09.2017, 10:19

КНДР сегодня, 15 сентября, осуществила очередной запуск баллистической ракеты. По данным японского телеканала NHK, ракета перелетев территорию Японии упала примерно в 2 тысячах километров к востоку от острова Хоккайдо. Об этом заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

Напомним, что это уже шестой раз, когда Северная Корея запускает ракету над японской территорией и первый пуск с тех пор, как Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Пхеньяна.

Японские власти в связи с пуском выпустили экстренное предупреждение для жителей северо-востока страны.

По данным агентства Reuters, Совбез ООН обсудит очередные ракетные испытания КНДР на экстренном заседании 15 сентября, которое будет проведено по инициативе США и Японии.

При падении ракеты никто не пострадал. Об этом сообщают "Факты и комментарии".