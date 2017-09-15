Лексикон Фарион: "інгліш ленгвидж та всілякими йовбаками"

15.09.2017, 14:52

Ирина Фарион, бывший депутат Верховной Рады Украины VII созыва, возмущена в своем блоге на "Украинской правде" тем, что английский язык все плотнее входит в обиход украинцев.

Отчасти ее возмутило то, что в "патриотическом", по ее мнению, ВУЗе Украины - Киево-Могилянской академии, вводится обязательное обучение на английском языке. По ее мнению, студенты "коверкают" украинский язык, употребляя "модные слова", такие как "кейсы, ивэнты, девайсы".

Также Ирина Фарион пришла к выводу, что раз студентам 1 курса Киево-Могилянской академии дают читать научные тексты, написанные на чужом языке, то их готовят для выезда за границу.

Фарион выступила за "украиноцентрическое" образование, а не "дешевую рабочую силу с "инглиш лэнгвидж". Об этом сообщают "Українські Новини".