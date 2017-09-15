Рейтинг столичного мэра - растет

15.09.2017, 16:00

Согласно результатам исследования, проведенного Центром исследований и коммуникаций "Active Group", рейтинг мэра Киева Виталия Кличко в августе снова вырос.



Жителям Киева предлагалось оценить деятельность городского головы по пятибалльной шкале, в которой "один" - минимальная оценка, а "пять" - максимальная.



Наибольшая доля горожан (28,6%) оценила деятельность киевского мэра на "тройку", "четверку" поставили 24,6% опрошенных, на "пять" оценили работу Виталия Кличко только 9,9%.



"Двойки" за свою работу Виталий Кличко получил от 19,3% респондентов. По мнению 14,2% опрошенных киевлян, мэр заслуживает "единицы". Не определились с собственным оценкам 3,5%.



Средневзвешенная оценка киевлянами работы городского головы снова увеличилась и сейчас составляет 2,97 балла, что на 0,68 больше февральского (2,28 баллов) показателя, таковы результаты социологического исследования "Киевский омнибус", проведенного "Active Group" в августе 2017 года.



Таким образом оценка работы мэра Киева продолжает расти. Августовская отметка (2,97 балла) не изменила динамику, берет свое начало в феврале (на уровне 2,28 баллов) и демонстрирует постепенный рост средневзвешенной оценки в течение последних шести месяцев.



Исследование проходило с 19 по 20 августа в рамках проекта "Киевский омнибус". Всего опрошено 1685 респондентов. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,2%.

По информации Центра исследований и коммуникаций "Active Group".