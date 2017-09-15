В Украине пенсии за сентябрь профинансированы на 66,6%

15.09.2017, 16:42

На выплату пенсий, по состоянию на 15.09.2017, направлено 15,2 млрд. грн., что составляет 66,6% месячных потребностей. Финансирование и выплата пенсий происходит согласно установленному графику. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Напомним, что в бюджет Пенсионного фонда Украины за январь - август 2017 года из всех источников финансирования поступило 172,5 млрд. грн., из которых собственные поступления составили 99,1 млрд. грн., что на 27,6 млрд. грн. больше в сравнении с соответствующим показателем 2016 года. Поступления от Единого социального взноса в Пенсионный фонд в январе - августе на 12,8 млрд. грн. превысили плановый показатель. Из Государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных выплат направлено 73,3 млрд. гривен. Это на 18,9 млрд. грн. меньше, чем планировалось.

Средний размер пенсии в августе 2017 года составил 1 886,78 гривни.

За восемь месяцев текущего года Пенсионным фондом Украины обеспечена выплата пенсий и пособий в полном объеме по всем регионам Украины (за исключением Автономной Республики Крым и неподконтрольных территорий Донбасса). Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.