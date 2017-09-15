Взрыв в лондонском метро: пострадали 22 человека, полиция подтвердила версию теракта

15.09.2017, 17:58

Скотленд-Ярд подтвердил, что в вагоне лондонского метро в пятницу сработало самодельное взрывное устройство, об этом сообщает BBC. Жертвами взрыва, по последним данным, стали 22 человека – некоторые получили ожоги при взрыве, другие пострадали от давки во время паники.

По предварительным данным взрывное устройство не сработало должным образом, оно было рассчитано на больший масштаб взрыва и соответственно убийство большого количества людей.

Полиция подтвердила, что факт взрыва в поезде рассматривается как теракт.

В различных СМИ и соцсетях появлялись фотографии предмета, который предположительно взорвался - это был большой полиэтиленовый пакет с пластиковым ведром внутри, из которого торчали провода. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".