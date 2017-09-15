13-ти погибшим пограничникам присвоено очередное воинское звание (посмертно)

15.09.2017, 18:08

В Администрации Госпогранслужбы состоялась встреча руководства пограничного ведомства с семьями погибших пограничников, отдавших жизнь защищая независимость Украины. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.

13-ти погибшим защитникам Отечества присвоено очередное воинское звание (посмертно).

Кроме того, родным погибших Героев вручили Знак отличия Президента Украины «За участие в антитеррористической операции».

"Мы собрались, чтобы почтить светлую память храбрых людей, настоящих мужчин, патриотов, в сложный для нашей родины время, с оружием в руках встали на ее защиту", - отметил первый заместитель Председателя Госпогранслужбы Василий Серватюк.

Он отметил, что за время проведения антитеррористической операции 67 пограничников отдали свою жизнь за независимость и территориальную целостность нашего государства.

Присутствующие почтили память павших минутой молчания.

По материалам пресс-службы ГПС.