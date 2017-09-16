Как принимается бюджет Украины на 2018 год: цифры, даты, прогнозы

16.09.2017, 01:59

15 сентября Премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил проект бюджета на 2018 год, рассчитанный с доходами 1,2 трлн. грн и дефицитом 2,4% ВВП. Прогноз роста экономики – 3%. Минимальная зарплата – 3723 грн. Документ был представлен на заседании Правительства.

"Мы вовремя принимаем и передаем на площадку Парламента проект бюджета на 2018 год. Это только основа, дальше будет обсуждение. И мы ожидаем на скорейшее принятие документа", - сказал Владимир Гройсман.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

По закону Кабинет Министров должен подать в Верховную Раду проект бюджета на следующий год не позднее 15 сентября текущего года. В первом чтении депутаты должны его рассмотреть до 20 октября, во втором – до 20 ноября, документ должен быть принят до 1 декабря.

Стоит отметить, что государственный бюджет на 2017 год был принят 21 декабря, его доходы тогда составили 721,4 млрд. грн, а расходы 790,4 млрд. грн.

Работу над проектом госбюджета на 2018 год в Министерстве финансов начали еще в июле, а уже 6 сентября ведомство внесло проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" на рассмотрение Кабинета министров, об этом тогда написал Министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

"Сегодня внес бюджет-2018 на рассмотрение Кабмина – своевременно, как и предусмотрено законодательством. До 15 сентября проект госбюджета-2018 будет подан на рассмотрение парламента. Бюджет "по елку" – это уже прошлое", – сообщил министр.

Ранее, 14 июня, Кабинет Министров Украины утвердил среднесрочную бюджетную резолюцию на 2018-2020 годы c прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%, подобный документ был принят впервые за всю историю бюджетирования независимой Украины, резолюция основана на сокращении до 2020 года дефицита госбюджета до 2% ВВП.

В частности, к концу 2017 года запланирован дефицит госбюджета на уровне 77,6 млрд. грн, или 3% ВВП, в 2018 году – 77,9 млрд. грн, или 2,4% ВВП, в 2019-м – 79,4 млрд. грн, или 2,2% ВВП, в 2020 году – 79,6 млрд. грн, или 2% ВВП.

Госдолг Украины к концу 2017 года планируется на уровне 66,8% ВВП, в 2018 году – 62% ВВП и в 2020 году – 55% ВВП.