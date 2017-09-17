Что известно про пожар в одесском детском лагере "Виктория"

17.09.2017, 06:49

В Одессе в ночь с 15 на 16 сентября произошел пожар в детском лагере "Виктория". Погибли трое детей, тело одного ребенка долго не могли найти.

Двое детей с травмами и отравлением продуктами горения были госпитализированы.

В Одесской области 16-17 сентября объявлен траур.

"В связи с трагическими событиями 16 и 17 сентября 2017 года объявлены в Одессе днями траура", - сообщается на официальном сайте Одесского городского совета.

От должности отстранили главу Киевской райадминистрации Владимира Сушкова, директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна и ответственного за пожарную безопасность в учреждении Татьяну Ланину. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, ссылаясь на распоряжение мэра города Геннадия Труханова.

Начальник ГУ Нацполиции в Одесской области генерал Дмитрий Головин на своей странице в Facebook доложил, что директор лагеря "Виктория" задержан как прямое должностное лицо, которое лично отвечает за деятельность этого заведения. "Меру пресечения будет решать суд", - подчеркнул он.

Полиция Одесской области начала уголовное производство по предварительной квалификации ч.2 ст.270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание в котором на момент пожара находились 42 ребенка (всего в лагере было 150 детей).

"Виктория" – это муниципальный детский оздоровительно-спортивный лагерь вместимостью 420 детей за смену.

В 2016 году завершилась реконструкция лагеря, были построены 4 новых экологичных двухэтажных спальных корпуса из деревянного сруба на месте снесенных деревянных домиков 50-х годов постройки, что позволило увеличить вместимость лагеря за смену с 280 до 420 человек.

Как сообщается на официальном сайте Одесского городского совета (новость от 16.02.2016), проверять ход ведущихся работ приезжал мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Уверен, комплекс "Виктория" будет лучшим коммунальным учреждением Украины. И это наглядная демонстрация нашей любви к своей стране и к своему городу. В Одессе мы сегодня меняем стереотипы и доказываем, что городская власть в состоянии заботиться о детях. Мы понимаем, что вложив сегодня в их воспитание, мы получим многократную отдачу в будущем", - подчеркнул Геннадий Труханов.

А 10 марта 2016 года вице-мэр Одессы Вячеслав Шандрык провел выездное совещание с руководителями профильных структурных подразделений и ознакомился с ходом ремонтных работ в "Виктории". На тот момент были выполнены работы по прокладке наружных сетей водопровода, канализации и прокладке электрических кабелей на каждый корпус и начаты работы по устройству их внутренней разводки.

1 июня 2016 года СМИ писали о том, что Управление капитального строительства Одесского городского совета выделило компании "Юг-Укрстрой" 11 млн. 81 тыс. 88 грн. на завершение реконструкции детского оздоровительно-спортивного комплекса "Виктория". Сообщалось, что во время проведения строительных работ обнаружился дополнительный объём, непредусмотренный в проектной документации, а именно – установка автоматической пожарной сигнализации и внутреннего электроснабжения, в результате стоимость реконструкции детского комплекса возросла до 33 млн. 301 тыс. 320 грн.

На данный момент есть информация, что пожарные проводили проверку лагеря 23 июня 2017 года и выявили нарушения, одним из которых была отключенная сигнализация. Обслуживать её должна была компания "Укртехбезпека", но лагерь разорвал с ней договор.

"Мы считаем, что одним из основных факторов трагедии, это неисправная автоматическая пожарная сигнализация, в 2016 году была на данном объекте смонтирована, она не подключена", - рассказал заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Михаил Вовк.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.