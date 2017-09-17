Задержан второй подозреваемый по делу о теракте в лондонском метро

17.09.2017, 12:52

Британская полиция задержала второго подозреваемого по делу о теракте в лондонском метро – 21-летний мужчина был задержан в ночь на воскресенье, 17 сентября, сообщили представители Скотланд-Ярда.

Первый подозреваемый, 18-летний мужчина, был задержан накануне полицией графства Кент, он обвиняется в нарушении 41-й статьи британского Акта о терроризме 2000 года.

Напомним, что в лондонском метро на станции "Парсонс-Грин" 15 сентября произошел взрыв, в результате которого 30 человек получили ожоги и были госпитализированы. Инцидент был признан терактом. Об этом сообщает Deutsche Welle.