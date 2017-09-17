Новый дипломатический скандал между Турцией и Германией

17.09.2017, 12:58

Как сообщает Associated Press, в воскресенье, 17 сентября, Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Германии в Анкаре для объяснений по поводу прошедшего накануне в Кельне санкционированного курдского митинга.

В рамках 25-го Международного фестиваля курдской культуры в немецком Кельне в субботу, 16 сентября, прошел санкционированный многотысячный митинг, по данным СМИ в нем приняли участие около 10 тысяч человек.

Турция возмущена разрешением немецких властей на проведение соответствующего митинга и обвиняет Германию в "двойных стандартах в борьбе против терроризма". В ходе мероприятия использовалась символика запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана".

Напомним, что в марте этого года разгорелся дипломатический скандал между Гаагой и Берлином с одной стороны и Анкарой с другой, связанный с тем, что правительства Нидерландов и Германии запретили членам турецкого правительства проводить политическую агитацию среди граждан Турции, которые проживают на территории стран, накануне референдума о расширении полномочий турецкого президента. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".