17.09.2017, 15:25

Сегодня, 17 сентября, Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно предложений по госбюджету на 2018 год, касающихся обеспечения национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Так, расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины предусмотрены в объеме не менее 5% от ВВП – для сектора безопасности и обороны. Контроль за выполнением данного решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

СНБО поручил Кабинету Министров предусмотреть в проекте закона "О государственном бюджете Украины на 2018 год" расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны, при этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны предусмотреть в объеме не менее 165,372 млрд. гривен, в том числе не менее 158,997 млрд. гривен – из общего фонда госбюджета, 6,375 млрд. гривен – из специального фонда.

Правительству поручено подготовить в десятидневный срок после вступления в силу закона "О государственном бюджете на 2018 год" проект основных показателей гособоронного заказа на 2018-2020 годы и представить на рассмотрение СНБО. Об этом сообщают "Українські Новини".