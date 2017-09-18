В Великобритании понизили уровень террористической угрозы

18.09.2017, 10:44

Власти Великобритании понизили уровень террористической угрозы с "критического" до "серьезного", это произошло после того, как полиция арестовала второго подозреваемого в организации взрыва в лондонском метро.

"Серьезный" уровень угрозы означает, что британские власти считают новую атаку весьма вероятной, в то время как "критический" означал, что атака представлялась неминуемой.

Как сообщила Эмбер Радд, Министр внутренних дел Великобритании, второй арест свидетельствует о том, что в расследовании наблюдается "хороший прогресс".

Сообщалось, что джихадисты ИГ взяли ответственность за атаку, но министр не придала этому заявлению большого значения. "Так называемое "Исламское государство" или "Даиш", конечно же, попытается взять на себя ответственность, но у нас пока нет свидетельств, подтверждающих это", - заявила она в интервью ВВС.

Известно, что в результате взрыва в лондонском метро в пятницу, 15 сентября, получили ранения 30 человек, из которых все кроме одного к настоящему времени выписаны из больниц. Об этом сообщает "Голос Америки".