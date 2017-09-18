Бюджет на 2018 год является бюджетом роста экономики, - Владимир Гройсман

18.09.2017, 10:58

Госбюджет на 2018 год является бюджетом роста экономики, об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Расходы на социальную помощь в целом составят 122,7 млрд. грн против 117,6 млрд. грн в 2017 году. Более 55 млрд. грн будут направлены на адресные субсидии на оплату коммунальных услуг.

"Вопросы образования также остаются приоритетными. Мы выполняем обещание роста зарплаты учителям в 2018 году на 25%. Выделяем 1 млрд. грн на модернизацию начальной школы - нам необходимы современные средства образования, а также предлагаем направить 504 млн. грн на инклюзивное образование. Это вопрос нашей морали и доброты и понимания того, что рядом есть люди, которые требуют внимания со стороны общества, - сказал Владимир Гройсман. - Также мы увеличиваем финансирование науки - до 7,9 млрд. грн. У нас есть наработки, поэтому мы должны обеспечить реализацию многих вещей и наработок, которые ждут своего внедрения".

Сфера здравоохранения также получит дополнительный ресурс. Общие расходы Госбюджета на нее составят - 112,5 млрд. грн грн, из которых, в частности, 1 млрд. грн будет направлен на финансирование правительственной программы "Доступные лекарства", около 6 млрд грн - на государственную закупку лекарств.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.