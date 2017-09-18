В 2018 году минимальная зарплата вырастет до 3723 гривен

18.09.2017, 15:01

В следующем году минимальная зарплата вырастет с 3200 гривен до 3723 гривен или на 16,3%, говорится в сообщении правительственного портала. Такой рост социальных стандартов предусмотрен в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".

Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составит с 1 января 2018 года - 1700 гривен, с 1 июля - 1777 гривен, с 1 декабря - 1853 гривни.

Законопроект также предусматривает рост прожиточного минимума для детей до 6 лет: с 1 января 2018 года - 1492 гривни, с 1 июля - 1559 гривен, с 1 декабря - 1626 гривен.

Для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 года - 1860 гривен, с 1 июля - 1944 гривен, с 1 декабря - 2027 гривен.

Для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2018 года - 1373 гривни, с 1 июля - 1435 гривен, с 1 декабря - 1497 гривен.

В законопроекте на следующий год учтена инфляция на уровне 7%. Таким образом, социальные стандарты будут расти быстрее инфляции.