В Киеве не назначены более 40 руководителей коммунальных предприятий

18.09.2017, 17:04

По данным Киеврады вакантной является 41 должность руководителей коммунальных предприятий, конкурсы состоялись лишь по трем из них. Об этом сообщается на официальном сайте Киеврады.

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис, во время реализации Положения о конкурсном отборе кандидатур на должности руководителей коммунальных предприятий, возникли ряд недостатков.

"Имеем несколько главных факторов, которые влияют на то, что до этого времени мы имеем 41 вакантную должность и пока что не назначили руководителей коммунальных предприятий, соответствующего к положению. Это сложность и длительность формирования состава конкурсной комиссии, особенно в части делегирования представителей экспертной профессиональной среды от депутатских фракций. Также не предусмотрено создание комиссий для отбора руководителей коммунальных предприятий, что переданные к сфере управления райгосадминистраций", - отметил Г.Плис.

Кроме того, по его словам, в действующем Положении отсутствующие сроки предоставления кандидатур для формирования состава комиссии. Еще один недостаток - отсутствие представителей юридических или кадровых служб в составе комиссии.