Почти 4 миллиарда человек не имеют доступа к интернету - ООН

19.09.2017, 09:34

3,9 миллиарда человек (больше 50% населения Земли) не имеют прямого выхода в интернет, такие данные 18 сентября опубликовала Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) совместно с Международным телекоммуникационным союзом (ITU).

Доступ к интернету в развивающихся странах к концу 2017 года появится у 41,3 % жителей, в то время как в наименее развитых странах - только у 17,5% населения, что явно указывает на неравенство между развивающимися и промышленными странами, и этот разрыв увеличивается.

Стоит отметить, что 76% людей в мире живут в зоне покрытия 3G-сигнала и только 43% в зоне 4G. Об этом сообщает Deutsche Welle.