В Киеве среднемесячная зарплата 10568 грн (выросла на 30,4%) – КГГА

20.09.2017, 15:45

Среднемесячная зарплата штатных работников в Киеве за семь месяцев выросла на 30,4% к соответствующему периоду прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис, по его информации сейчас средняя зарплата в Киеве – 10568 грн. В Украине этот показатель составляет 6738 грн.

В пресс-службе напомнили, что за 6 месяцев среднемесячная заработная плата штатных работников в столице выросла на 30,4% к соответствующему месяцу прошлого года. Соответственно 10429 грн в Киеве и 6638 грн в Украине.