"В Украине всё идёт хорошо", – председатель делегации Европарламента Дариуш Росати

21.09.2017, 13:15

Европейский Союз отмечает прогресс реформ в Украине и готов всесторонне поддерживать Украину в вопросах внутренних реформ, защиты территориальной целостности и углубления торгового сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров..

Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи делегации Европейского Парламента во главе с евродепутатом Дариушем Росати с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Сегодня, 21 сентября, у нас довольно ответственный день, когда Парламент может принять сразу две реформы - судебную и пенсионную. Завтра будем представлять в Парламенте проект Государственного бюджета на 2018 год. И к концу года у нас будет очень амбициозный план изменений во многих сферах. Речь идет и о приватизации, и о ряде экономических законов... Повестка дня насыщенная", - сказал Владимир Гройсман.

В этом контексте Глава Правительства напомнил, что прогресс реформ уже отметили ведущие рейтинговые агентства и инвесторы, которые проявили большой интерес к украинским ценным бумагам, на днях размещенным на рынке.

"В прошлый раз во время нашей встречи весной вы рассказали о пяти ключевых реформах Правительства, и мы рады услышать, что некоторые из них уже на этапе принятия. Поэтому в Брюсселе мы доложим коллегам из Европарламента о том, что в Украине всё идёт хорошо", - сказал Дариуш Росати.