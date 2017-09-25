Если 3 октября примут пенсионную реформу, то в октябре пенсии будут повышены для 9 млн пенсионеров - Гройсман

25.09.2017, 10:24

Если Парламент проголосует законопроекты по пенсионной реформе в начале октября, это позволит повысить пенсии 9 млн пенсионеров также в октябре, и Правительство готово провести необходимые расчеты. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов Украины.

"У Парламента есть шанс принять пенсионную реформу в октябре. Мы сможем сделать расчеты. Это обязанность - депутатов, Правительства, Президента - дать пенсионерам получить системное повышение пенсий", - сказал Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что сейчас пенсии рассчитываются на показателях 2007 года, и это "преступление".

"И если депутаты 3 октября примут пенсионную реформу, я беру обязательства: в октябре пенсии будут повышены для 9 млн пенсионеров. Мы это сделаем, нам необходимы 226 голосов депутатов", - подчеркнул Глава Правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.