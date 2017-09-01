Вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом

01.09.2017, 10:15

Сегодня, 1 сентября, полностью вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

В рамках Соглашения об ассоциации Украина взяла на себя обязательства по проведению структурных реформ в сфере демократии, прав человека, верховенства права, эффективного управления, торговли и устойчивого развития.

В Соглашении также предусмотрено расширение сотрудничества в области охраны окружающей среды, социального развития и защиты, транспорта, защиты прав потребителей, обеспечение равных возможностей, образования, молодежи и культуры, промышленности и энергетики. Вступление документа в силу позволит придать новый импульс сотрудничеству в таких сферах, как внешняя политика и политика безопасности, правосудие, налогообложение, управление государственными финансами, науке и технологии, образование и цифровые технологии.

В пресс-релизе Внешней дипломатической службой ЕС в пятницу в Брюсселе, отмечается, что Соглашение является основным инструментом для сближения Украины и ЕС: оно способствует более глубоким политическим связям и укреплению экономических, а также обеспечивает уважение общих европейских ценностей.

Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли создает основу для модернизации торговых отношений и экономического развития путем открытия рынков и гармонизации законодательства, норм и правил с европейскими и международными нормами.

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер отметил: "Решительность - это добродетель. Сегодня, несмотря на все трудности, мы это сделали. С момента вступления в силу Соглашения об ассоциации с Украиной Евросоюз выполняет свои обещания нашим украинским друзьям. Я благодарю всех тех, кто сделал это возможным: тем, кто стоял на Майдане и тем, кто упорно работают, чтобы реформировать страну. Это праздник для нашего Европейского континента".

В свою очередь Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент ЕК Федерика Могерини отметила, что сегодня "мы, наконец, достигли того, над чем работали в последние годы: более тесной ассоциации между Европейским Союзом и Украиной". "Это означает более тесные связи между нашими гражданами, большие рынки и больше возможностей для бизнеса и предпринимателей, увеличение обмена опытом, информацией и экспертизой. Это показывает, что мы разделяем те же цели, и что украинский народ может рассчитывать на поддержку и сотрудничество с Европейским Союзом в ближайшие годы", - заверила она.

Еврокомиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Ган убежден, что "пожинать плоды сближения с ЕС будут будущие поколения граждан Украины". Европейский Союз будет продолжать поддерживать усилия Украины по осуществлению реформ своим опытом и финансовой поддержкой", - подчеркнул еврокомиссар.

Документ был подписан 21 марта и 27 июня 2014 года. Значительная часть Соглашения об ассоциации временно применялось с 1 ноября 2014 года, а с 1 января 2016 года была применена углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".