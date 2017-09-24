В Торонто Президент Украины Петр Порошенко провел несколько встреч

24.09.2017, 10:16

В ходе двухдневного официального визита в Канаду Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьером провинции Онтарио Кэслин Уин, канадскими депутатами и сенаторами, а также местными предпринимателями и громадой, сообщает пресс-служба Президента Украины.

В ходе встречи с главой внешнеполитического ведомства Канады Христей Фриланд П. Порошенко обсудил развитие ситуации на Донбассе и состояние реализации Минских договоренностей. Также сторонами были скоординированы подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на всей оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Х. Фриланд подчеркнула, что власти Канады намерены продолжать давление на Кремль в контексте будущего председательства в "Большой семерке".

Президент Украины поблагодарил Канаду за поддержку Украины и лично главу МИД Х. Фриланд за участие в Лондонской конференции по вопросам реформ в Украине.



Также Президент Украины провел встречу с представителями канадского бизнеса. "Если ранее экономику Украины поддерживали только канадские украинцы", - написал Порошенко в социальных сетях: "То сейчас "весь канадский бизнес готов прийти на Украину".



"Был рад увидеться с представителями канадского бизнеса. Это превосходный знак о доверии инвесторов в Украинском государстве и реформы, которые проводятся", - добавил Президент.



В рамках рабочего визита в Канаду Петр Порошенко провел встречу с членами канадской парламентской группы дружбы с Украиной во главе с Борисом Вжесневским.



"Мы рассчитываем на ваше дальнейшее участие в развитии украинско-канадского стратегического партнерства", - сказал П. Порошенко. Он поблагодарил за поддержку канадскими парламентариями территориальной целостности Украины.



Также собеседники обсудили вопросы оживления экономического сотрудничества и создание дорожной карты для предоставления украинцам безвизового режима.



Участники встречи также обсудили усиление санкций против России.



Кроме того, были скоординированы действия для информирования мира относительно сталинского Голодомора, который был геноцидом украинского народа, а также распространение правды о российской агрессии против Украины.



Как заявил по итогам визита в Канаду заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, в ближайшее время Украину посетит министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан. "Наши внешние отношения в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах никогда в истории не были на таком высоком уровне", - отметил К. Елисеев.



По его словам, огромная украинская громада делает Канаду уникальным государством. "Мы говорим с Канадой не лишь на одном языке политики и дипломатии, а и на украинском языке. Это очень объединяет и создает тесные узы взаимопонимания и прогресса", - отметил замглавы Администрации президента.



Как сообщалось ранее, Президент Украины вместе с большой правительственной делегацией находился с двухдневным официальным визитом в Канаде. В Торонто он встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, премьером провинции Онтарио Кэслин Уин, канадскими депутатами и сенаторами, а также местными предпринимателями и громадой. Кроме этого, Петр Порошенко поздравил сборную Украины на "Играх Непокоренных" (Invictus Games).

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"