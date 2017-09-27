Пожар на складе боеприпасов в Калиновке

27.09.2017, 11:50

Вечером 26 сентября около 22 часов на одном из крупнейших складов боеприпасов в Украине - 48 арсенале, который находится в Калиновке (30 км от Винницы), начался пожар.

Официального подтверждения, что в результате взрывов на артиллерийских складах в Калиновке имеются жертвы, пока нет.

В Генштабе утверждают, что взрываются танковые снаряды, но масштаб взрывов был виден далеко за пределами города. По неподтвержденной информации, взрываются также и "Грады". Жители сел, расположенных недалеко от артиллерийских складов, прятались в бомбоубежищах и убегали подальше от эпицентра события.

Тысячам людей из Калиновки и близлежащих сел пришлось эвакуироваться, большинству - своих ходом. Всю ночь социальные сети пополнялись предложениями волонтеров о помощи в эвакуации, а также подробностями разлетов боеприпасов. В связи с эвакуацией населения Калиновки и близлежащих населенных пунктов, обучение в четырех школах Винницы приостановлено. В школах разместили вывезенных из опасной зоны людей.

Другие учебные заведения и детские сады будут работать в Виннице в обычном режиме. Такое решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Сила взрывов не изменилась, но уменьшилась частота. В Калиновке отключили воду, газ, электричество еще есть, Интернет. Остались люди. Они еще бегают. Милиция. Вчера вечером вывозили людей из Калиновки", - рассказал очевидец представителям СМИ.

Сейчас в Виннице проходит заседание Совета обороны области. На нем присутствуют Премьер-министр Владимир Гройсман, начальник Генерального Штаба Виктор Муженко и представители Министерства обороны.

В ближайших к Калиновке населенных пунктах работают локальные оперативные штабы, где составляют списки всех эвакуированных людей.

Автодороги вокруг Калиновки перекрыты. Продолжается эвакуация людей. Их размещают в школах и административных зданиях Винницы и соседних городов.

Как сообщется, эвакуировано около 30 тысяч человек, из которых собственным транспортом эвакуировались более 20 тысяч, из сборных эвакопунктов - более 8 тыс. человек.

К ликвидации угрозы привлечено свыше 1200 человек и 50 единиц техники.

Под Винницей остановлена работа трех газораспределительных станций, на транзит газа это не повлияло.

Чрезвычайная ситуация на военных складах возле станции Калиновка в Винницкой области привела к изменению маршрутов 47 пассажирских поездов. Время задержки этих поездов в пути составит от 5 до 8 часов.



Железнодорожный перегон Сосенка - Калиновка остается полностью закрытым для движения поездов в связи с мерами безопасности. Персонал станций "Сосенка", "Варшица", "Калиновка-1", "Калиновка-2", "Гулевцы", "Холоневская", а также разъезда "Сальницкий" эвакуирован. Подготовлены к работе с сотрудниками ГСЧС три пожарных поезда.



"Укрзализныця" просит пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и внимательно слушать объявления на станциях, уточнять информацию на вокзалах по времени отправления и прибытия поездов", - отмечается в сообщении УЗ.



Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что очередной пожар на складе с боеприпасами свидетельствует, что в Украине не умеют придерживаться правил безопасности на таких объектах.



"То, что было допущено нарушение правил несения службы, однозначно, и вызвало такую большую трагедию. Это доказывает, что в системе вооруженных сил Украины просто отсутствует модель обеспечения безопасности складов, в частности в Калиновке", - заявил Н. Маломуж.



"Пора уже прекратить искать стрелочников. В первую очередь, в отставку у нас должен уйти начальник Генштаба, руководители соответствующих военных частей. Учитывая систему, также необходимо решить, какую позицию в этой ситуации занимает президент. Здесь не может лежать ответственность на одном чиновнике или военном", - заявил бывший глава внешней разведки.



Он также сказал, что такими пожарами уничтожается резерв боеприпасов, который не пополняется в настоящее время, поэтому эта катастрофа может значительно повлиять на обороноспособность страны.



"Секретарь СНБО около восьми месяцев назад заявлял, что у нас нет патронов на заводах, что у нас исчерпываются боеприпасы советского периода, а мы их сейчас еще и уничтожаем", - резюмировал Николай Маломуж.

Президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет: "Принял решение созвать военный кабинет с участием Премьер-министра, секретаря СНБО, министра обороны, начальника Генштаба, главы СБУ, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Службы чрезвычайных ситуаций сразу после их возвращения из Винницы", - говорится в сообщении пресс-службы Президента.



Военная прокуратура Западного региона внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) информацию о чрезвычайном происшествии на складах боеприпасов Министерства обороны Украины неподалеку от Калиновки (Винницкая область) с предварительной квалификацией по статье "Диверсия" Уголовного кодекса Украины.



"Военная прокуратура Западного региона в ЕРДР внесла производства по статье 113 УК", - заявила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская. Она проинформировала, что в состав созданной для расследования взрывов на артскладах следственной группы вошли сотрудники СБ Украины.



Как сообщила пресс-служба Винницкого горсовета, территория Винницы не находится в опасной зоне в связи со взрывами боеприпасов на складах в Калиновке. "В Калиновке на складах боеприпасов возник пожар с последующей детонацией. Территория города Винницы в зону поражения имеющихся на указанных складах боеприпасов не подпадает", - говорится в сообщении. В горсовете попросили жителей Винницы не паниковать.



Как сообщают СМИ, антитеррористические учения на объекте энергетики в Виннице были прекращены в связи с чрезвычайным событием в регионе.

Ранее сообщалось, что накануне учений управление СБУ в Винницкой области проинформировало население о проведении плановых тренировок с 26 сентября представителями СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных сил, пограничников, других региональных субъектов борьбы с терроризмом, органов власти и самоуправления, отрядов территориальной обороны.



В Генштабе заявили, что площадь возгорания составила около 10% от общей площади арсенала. По данным, имеющимся в открытых источниках, на арсенале хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. Общая площадь арсенала составляет около 60 гектаров.



По данным Винницкой ОГА, в результате пожара на складе боеприпасов в Калиновке пострадали два человека, травмы оказались нетяжелыми.



Воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто решением "Украэроцентра".

Советник президента Юрий Бирюков считает, что пожар мог возникнуть из-за поджега с помощью беспилотника. "Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да - похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить. Говорят, неофициально, что кого-то даже задержали накануне. Но кто-то прорвался", - рассказал советник Президента на своей странице в соцсетях.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что причиной взрывов на складах боеприпасов в городе Калиновка Винницкой области может быть халатность самих военных. Он считает, что версия с диверсией на складах маловероятна.



"Очень все похоже, как и начиналось в Балаклее. Произошло ночью, сначала тоже говорили, что диверсия, а в итоге все свелось к неосторожному обращению с огнем. Я бы рассматривал версию "халатность" и версию "все украдено до нас". Потому что опять звучат от военачальников заявления, что надо четыре миллиарда гривен на закупку боеприпасов, что израсходовали семь миллионов снарядов, поэтому версию о диверсии я бы ставил на самое последнее место", – подчеркнул эксперт.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"