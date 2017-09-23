Президент Украины Петр Порошенко встретился с представителями украинской общины Канады

23.09.2017, 10:21

В Торонто Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с украинской общиной Канады.

Во время встречи, П. Порошенко сказал, что либерализация визового режима, которая в скором времени произойдет, будет способствовать поддержанию родственных контактов и расширению украинского-канадского экономического и культурного сотрудничества.

"Ведь искренность дружбы между Украиной и Канадой подкреплена глубокими историческими корнями и родственными связями. Мы предложили канадской стороне конкретный алгоритм действий для положительного продвижения на этом пути. Убежден, что это будет способствовать не только поддержанию родственных контактов, но и расширению украинско-канадского экономического и культурного сотрудничества", - отметил Президент.



"Мы договорились о том, чтобы значительно сократить количество отказов при получении виз. Чтобы визы были на срок действия паспорта. Пока, на первый этап", - добавил глава государства.



Президент Украины напомнил, что в 2005 году Украина решила открыть свои двери, предложив безвиз для граждан Канады, а в 2017 году заработал безвизовый режим для украинцев в страны Европейского Союза.

В свою очередь, Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал обеспечить полное содействие для либерализации визового режима для граждан Украины.



Петр Порошенко также рассказал, что принято решение об открытии Генерального консульства Украины в Эдмонтоне.



"Как и вы, считаю неприемлемым, что вопрос сближения наших народов долгие годы не решался. У меня есть для вас одна очень важная и приятная новость - о создании Генерального консульства Украины в городе Эдмонтон", - сообщил Президент, добавив, что это будет полноценное украинское консульство.



Президент Петр Порошенко подчеркнул, что Украина заинтересована в получении канадского опыта миротворческих операций и заверил, что миротворческая миссия ООН на Донбассе не будет осуществляться по российскому сценарию.



Президент Украины во время встречи с украинской общиной также поблагодарил зарубежных украинцев и вручил государственные награды Украины особо отличившимся гражданам Канады.



"Хотел бы подчеркнуть, что вы - сила, отстаивающая интересы нашего государства за пределами Украины. Без вашей поддержки Украине было бы значительно сложнее противостоять вызовам современности", - подчеркнул Президент.



Глава государства отметил, что поступки присутствующих подтверждают, как глубоко они болеют за судьбу украинского государства. "Нынешняя поддержка Канады - это, в том числе и ваша большая заслуга. Сегодня мы совместно боремся за единое большое дело - независимость и процветание нашего государства и народа", - заявил П. Порошенко.

Орден "За заслуги" III степени был вручен Игорю Игнатовичу, медали "Крест Ивана Мазепы" - президенту Торонтского отдела Конгресса украинцев Канады Тарасу Багрию, Председателю Альбертского Совета Конгресса украинцев Канады Олесю Луцив-Андрийовичу, руководителю Инициативы Ukraine Appeal Конгресса украинцев Канады Джону Голюку, члену Консультативного Совета по вопросам отношений между Украиной и Саскачеваном Дэвиду Дутчаку, Председателю Лиги украинцев Канады Оресту Стециву,



Как известно, около 10% населения канадской провинции Альберта имеют украинское происхождение. Сейчас у Украины есть диппредставительства в трех городах Канады: посольство и консульство работают в Оттаве, Генконсульство в Торонто и почетное консульство, имеющее в основном представительские функции, в Ванкувере.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"