Президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон об образовании

26.09.2017, 11:31

Как сообщает пресс-служба главы государства, Петр Порошенко подписал новую редакцию Закона Украины "Об образовании".

"Это - одна из главных реформ, потому что ни от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной", - заявил Президент.



В то же время он подчеркнул важность неукоснительного соблюдения при получении образования гуманитарных прав национальных меньшинств в Украине.



Петр Порошенко также дал поручения Министерству иностранных дел и Минобразования провести необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич приветствовала подписание Президентом закона об образовании и заявила, что уже согласовала на середину октября встречу с министром человеческих ресурсов Венгрии, а встреча с министром образования Румынии состоится уже в эту среду, 27 сентября.



"Я очень рада, что Президент подписал закон, это очень важный этап для старта реформы, тем более что эта реформа прорабатывалась предыдущие три года, и имела чрезвычайно широкое общественное обсуждение в профессиональных кругах... Мы уже сейчас готовим и вопрос внедрения новой украинской школы. Со следующего учебного года учащиеся 1-го класса уже будут учиться в школе, которая ориентирована на компетентность для XXI века", - отметила министр.



Л. Гриневич также сообщила, что Министерство иностранных дел уже провело консультации с послами этих стран и разъяснило особенности имплементации этой языковой статьи.



"Мы стоим на позиции, что мы не сужаем права детей национальных меньшинств, а наоборот, расширяем их. Аргумент заключается в том, что сегодня дети, которые учатся в школах с языками национальных меньшинств, с 1 по 11 класс все предметы изучают только на языке национальных меньшинств, а украинским языком, к сожалению, так и не владеют", - подчеркнула министр.



Гриневич убеждена, что отношения Украины со странами-соседями не ухудшатся.



"Когда мы обсудим конкретные пути имплементации, снимется очень много политических спекуляций и мифов... Мы выработаем совместный план в процессе двусторонних консультаций, каким образом сделать так, чтобы расширить возможности этих детей", - отметила Лилия Гриневич.



По ее словам, о внесении изменений в закон можно будет судить только после широкой экспертной дискуссии.



"Мы можем вносить изменения, но после широкой экспертной дискуссии. Для коренных народов также сохранено право изучать все предметы на языке национального меньшинства, потому что мы осознаем, что у коренных народов нет другой страны-носителя их языка, здесь очень важно развивать образовательно-научную терминологию... Закон не фиксирует перечень коренных народов, закон фиксирует право коренных народов", - подчеркнула Л. Гриневич.



Как сообщали ранее СМИ, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании. Румыния, Венгрия, Польша и Молдова выразили протест против этого закона, ведь он лишит нацменьшинств в Украине права на обучение на их языке. Россия, как и ранее, подвергла критике новый закон Украины. Кроме того, главы МИД Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии направили письмо главе МИД Украины, Совету Европы и ОБСЕ, где выразили обеспокоенность принятым законом.



Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"