Отопительный сезон в Украине может начаться раньше

26.09.2017, 11:52

Правительство не исключает, что в связи с ожидаемым снижением температуры воздуха с 27 сентября, отопительный сезон может начаться раньше, чем было запланировано.

Об этом в интервью одному из телеканалов сообщил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Ранее Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украине хватит энергоресурсов для отопительного сезона 2017-2018 годов.



В прошлом году отопительный сезон начался 5 октября и закончился 15 апреля.



Г. Зубко отметил, что готовность к отопительному сезону по Украине составляет 97,6%.



"Речь идет о жилом секторе, подготовке паспортов к подключению тепла в домах, детских садах, школах, больницах, а также - котельных, которые будут подавать тепло", - подчеркнул вице-премьер.



"Мы качественно подготовились к зиме. Мы имеем все запасы, начиная от газа и заканчивая всем, чем необходимо, чтобы планово войти в новый отопительный сезон, пройти достойно зиму", - отметил Геннадий Зубко.



"На сегодняшний день 97,6% готовность. Но я хотел бы разделить готовность объектов и готовность вообще к отопительному сезону - сегодня, когда мы говорим о 97%, то мы говорим о жилом секторе, когда дома готовы принять тепло, о социальных объектах, а это детские сады, школы, больницы, а также котельные, должны подать это тепло - это наличие регламентных работ, это наличие того, чтобы котлы были готовы к работе", - уточнил министр.

"И самое главное теперь запустить газ там, где нужно его подать на котлы и затем подать теплоноситель в дома и социальные объекты. И тут появляется сложный вопрос, потому что взаимоотношения между муниципалитетами, "Нафтогазом", компаниями, которые производят тепло, заключение договоров сегодня идет не так мощно как хотелось бы. Практически из 1,5 тысячи договоров подписано около 400", - сообщил Г. Зубко.

Также вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил о новшествах в новом отопительном сезоне: "Придомовые счетчики тепла будут устанавливаться за счет теплоснабжающей компании, а потребители, которые будут платить за потраченные гигакалории по счетчику, смогут сэкономить от 150 до 180 гривен ежемесячно во время отопительного сезона".



По его словам, в дальнейшем средства снабжающей компании вернутся в течение пяти лет через тариф, в который они будут заложены. Расходы на каждую квартиру установленного счетчик составят до 18 гривен в месяц.



"Это важно как с точки зрения роста экономики, так и общественного развития. Украинцы начинают считать, сколько тепла они тратят и как его сэкономить", - отметил вице-премьер.



Зубко подчеркнул также важность принятия закона о ЖКХ, который определяет права и ответственность потребителя и компании, предоставляющей услуги.



"Важно, чтобы базовые законы работали в комплексе . В частности, это закон о коммерческом учете, который определяет порядок установления и эксплуатации счетчиков. Таким образом обслуживание сетей до их вхождения в дом - ответственность поставщика. Тот должен доказать способность модернизировать их, уменьшив расходы и увеличив эффективность", - резюмировал Геннадий Зубко.

По данным "Укртрансгаза", объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 24 сентября составляет 16,1 млрд. куб. м. Таким образом, украинские ПХГ заполнены на 52%.

Газ поступает из Словакии, Венгрии и Польши. Согласно данным компании "Укртрансгаз", за сутки в ПХГ Украины было закачано 58,1 млн. куб. м газа. За 24 сентября в Украину поступило: из Словакии - 26 млн. куб. м, из Венгрии - 16,3 млн. куб. м, из Польши - 2,6 млн. куб. м газа.

В тоже время, Антимонопольный комитет Украины выступил с предложением к правительству внести изменения в законодательство с целью урегулирования проблемных ситуаций на рынке природного газа.

В ходе мониторинга рынков природного газа АМКУ было установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" начал рассылку теплоснабжающим предприятиям проектов договоров на поставку природного газа для производства тепловой энергии на предстоящий отопительный сезон без официально озвученной Кабинетом Министров цены. При этом "Нафтогаз Украины" применяет цену, определенную по состоянию на 1 апреля 2017 года, фиксируя одновременно во всех договорах обязательства для производителей тепла принять новую цену как обязательную в случае определения правительством другой цены.

По мнению Комитета, такой подход со стороны НАК "Нафтогаз Украины", учитывая монопольное положение этой компании, может привести к ущемлению прав теплоснабжающих предприятий и создавать условия для формирования монопольно высоких цен как на природный газ, так и на тепловую энергию, что отразится на тарифах. В связи с этим АМКУ обратился к главе правительства Владимиру Гройсману с рядом предложений по изменению газового законодательства.

Речь идет об определении цены природного газа на уровне среднего значения его стоимости в газодобывающих предприятиях Украины без дополнительных транспортных расходов до западной границы страны и тарифа на вход в газотранспортную систему на объемы газа, добытого в Украине, а не равной импортному паритету.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"