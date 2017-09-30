Петр Порошенко дал поручение готовить иск против Российской Федерации

30.09.2017, 09:59

Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить судебный иск против Российской Федерации из-за негативных последствий незаконного строительства Керченского моста с территории РФ в оккупированный Крым.

Об этом Петр Порошенко заявил на совещании по вопросам реформирования лесного хозяйства и совершенствования государственной экологической политики в Ивано-Франковске.

Президент Украины подчеркнул, что ожидает в кратчайшие сроки выполнения этого поручения: "Хотел бы, чтобы проработали с бедой, которая была вызвана строительством Керченского моста, и подготовили соответствующий иск в соответствующие международные структуры".



Ранее МИД Украины выразил протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в августе и сентябре 2017 года, связанного со строительством моста. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, строительство моста через Керченский пролив является незаконным в соответствии с международным правом, поскольку Украина, как прибрежное государство по отношению к Крымскому полуострову, не давала согласия на такое строительство.



В Украине также вызывает глубокую обеспокоенность негативное влияние, которое строительство может оказать на окружающую среду и навигацию через пролив.

Депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Куницын, считает, что "у этого моста перспектив нет": "Он, мне кажется, долго не простоит. Мы даже тогда склонялись к мысли, что если там что-то строить, то тоннель. Поэтому они вот приняли решение, зарывают миллиарды, строят мост, но даже при нынешней чудо-технике перспектив у этого моста немного", - сказал С. Куницын.



Замглавы комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Государственного совета Крыма Владимир Рыжко, в свою очередь заявил: "Нет никакой экологической опасности - это совершенно надуманная причина, которая ничем не подтверждена. Можно было бы так заявлять, если бы у них были соответствующие анализы, заключения институтов".



Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв также заявил, что Россия, в первую очередь, сама не заинтересована в том, чтобы экология Керченского пролива каким-либо образом была нарушена.



"Нет никаких сомнений, что в данном случае ни экологические, ни юридические обстоятельства президента Петра Порошенко по определению не беспокоят, потому что вся экологическая экспертиза, разумеется, была сделана", - подчеркнул сенатор.



Как сообщалось ранее, в мае 2017 года прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное производство по факту строительства моста через Керченский пролив.



"Строительство моста в проливе может привести к региональной экологической катастрофе. В нарушение требований Водного кодекса Украины и норм международного права строится объект, который представляет серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей: загрязнение, нарушение естественного воспроизводства водных биоресурсов и их уничтожение", - заявили в прокуратуре.



Также в ведомстве отметили, что строительство гидротехнического сооружения приведет к ухудшению транспортных условий пролива, а также возникнет риск при прохождении транспорта между опорами.



По информации Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочный вред окружающей среде Черного и Азовского морей во время строительства Керченского моста, при условии необходимости укрепления морских берегов, достигнет 10 млрд грн.



22 августа прокуратура Крыма заявила о намерении обратиться в Космическое агентство США за помощью в расследовании дела о строительстве моста через Керченский пролив.



Как сообщали СМИ, 20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Россией Крыма. Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"