Концепция СНБОУ реформирования и дальнейшего развития системы управления государством утверждена Президентом Украины

28.09.2017, 11:53

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО Украины от 13 сентября 2017 года "О Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период".

При этом Кабинету Министров поручено обеспечить реализацию положений концепции СНБОУ развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период. Правительство также должно ежегодно, в срок до 1 февраля, информировать о состоянии реализации данной Концепции.

Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил разработанный Министерством обороны и поданный Кабинетом Министров Украины на рассмотрение главе государства проект концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.



Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБОУ Александра Турчинова.

Как сообщалось ранее, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 13 сентября 2017 года были приняты "Концепция обеспечения контрразведывательного режима" и "Концепция развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период".



А. Турчинов отметил, что учитывая опасную ситуацию, в концепции обозначены приоритеты "Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы, усиление контрразведывательной защиты, борьба с терроризмом и диверсионной деятельностью". Среди приоритетов - реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации.

Текст документа засекречен.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"



