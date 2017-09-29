Состав кандидатов в Веховный Суд Украины сегодня будет представлен Президенту Украины

29.09.2017, 12:20

Согласно решению Высшего совета провосудия, оглашенного его председателем - Игорем Бенедисюком, ВСП представит Президенту Украины Петру Порошенко представление о назначении судей в новый Верховный Суд Украины.

В кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда внесено 29 кандидатов на должности судей, отказано во внесении в представление одному кандидату - Владимиру Матюхину.

В кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда внесено 26 кандидатов, по четырем кандидатам вопрос о внесении в представление отложен (Валентина Симоненко, Ольга Ступак, Сергей Погребной, Вадим Коротун).



В кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда внесено 28 кандидатов, отказано одному кандидату - Татьяне Франтовской, а по одному кандидату - Александре Яновской вопрос отложен.



В кассационный административный суд в составе Верховного Суда внесено 28 кандидатов, а вопрос о внесении в представление по 2 кандидатам отложен, их фамилии не уточняются.



Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала 120 победителей конкурса на должность судей нового Верховного суда. ВККСУ отправила в Высший совет провосудия рекомендации по 120 кандидатам о назначении их судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда - административного, хозяйственного, уголовного и гражданского - по 30 судей в каждом из перечисленных судов.



Сегодня, 29 сентября, Высший совет правосудия должен объявить решение относительно кандидатов на должности судей Верховного Суда.



Как известно, заседание Высшего совета правосудия, посвященное рассмотрению материалов о внесении представления о назначении 120 судей на должности кассационных судов в составе Верховного Суда, длилось с 14 по 25 сентября.

Как сообщают СМИ, представительство Европейского Союза в Украине ожидает назначения нового состава Верховного Суда.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"