Память народа: 76 лет трагедии Бабьего Яра

29.09.2017, 13:43

Сегодня украинский народ, как и все международное сообщество, чтит память жертв Бабьего Яра. Семьдесят шесть лет назад, в сентябре 1941 года, в урочище Бабий Яр немецкие оккупанты начали массовые расстрелы, жертвами которых стали более 100 тыс. человек.

Большинство замученных составляли евреи, которые жили в городе Киеве и его окрестностях. Только в течение двух дней - 29 и 30 сентября - были расстреляны почти 34000 евреев. С тех пор Бабий Яр стал одним из символов Холокоста, ужасного преступления, которое совершили нацисты против евреев Европы.



В этот скорбный день нельзя не вспомнить с чувством благодарности и о тех, кто, рискуя своей жизнью и жизнью своих близких, спасал обреченных на смерть. Более чем 2500 украинцев было присвоено высокое звание "Праведник народов мира".



Выражая искренние соболезнования жертвам Холокоста, всем, кто погиб в Бабьем Яру, их родным и близким, решительно осуждая страшное преступление нацистского режима, МИД Украины призывает международное сообщество объединить усилия для того, чтобы не допустить в будущем повторения подобных трагедий.



По ценкам историков, за период 1941-1943 гг в Бабьем Яру были расстреляны от 100 до 150 тысяч человек - мужчин, женщин и детей, две трети из которых составляли евреи.



Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Украины Владимир Гройсман почтили память жертв Бабьего Яра.



"Бабий Яр - одна из самых глубоких ран, которые нанес Холокост. Это наша общая трагедия - прежде всего, еврейского и украинского народов. Вечная память невинно убиенным", - сделал запись на своей странице в соцсетях П. Порошенко.



Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что память о трагедии Бабьего Яра необходимо сохранить и передать следующим поколениям для недопущения повторения ошибок прошлого.



В столице Украины были запланированы и проходят памятные мероприятия, посвященные годовщине трагедии.



В 11:30 состоялось Памятное Шествие. Чтобы отдать дань всем жертвам трагедии, Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" проведет масштабный флешмоб "История имеет значение". Участники флешмоба молча прошли от перекрестка ул. Мельникова/ул. Дорогожицкая "Дорогой смерти", повторив таким образом маршрут, по которому 76 лет назад шли жертвы трагедии, еще не догадываясь, что их ожидает.



Совет национальных общин Украины и Министерство культуры Украины запланировали дискуссии, во время которых обсудят национальные операции НКВД 1937-1938гг и трагедию Бабьего Яра.



Также к годовщине трагических событий Национальный заповедник "Бабий Яр" и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" несколько ранее представили проект лапидария - выставки образцов древнего письма на могильных плитах бывшего Лукьяновского еврейского кладбища.

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинскому народу в связи с 76-ой годовщиной трагедии Бабьего Яра.



"Уважаемые соотечественники!

Сегодня, как и ежегодно в этот день, чтим память о трагедии Бабьего Яра - массовом убийстве мирного населения нацистскими оккупантами в городе Киев.

Мы вспоминаем в молитвах невинных жертв, чьи имена - известные и неизвестные - навсегда запечатлены на кровавых страницах истории Второй мировой войны и Холокоста.

Урочище Бабий Яр стало местом вечного покоя для более ста тысяч представителей разных национальностей - евреев, украинцев, ромов и многих других, а следовательно - местом нашей общей памяти, побуждением к сохранению мира и межэтнического согласия в мире.



Сегодня вся Украина - от границы, которая соединяет нас с демократической Европой, до рубежа, который отделяет от страны-агрессора, является территорией толерантности, уважения к жизни и достоинству каждого человека, свободного развития представителей различных этносов и вероисповеданий.



Усвоив горькие уроки прошлого, Украина и весь цивилизованный мир едины в своем стремлении уберечь человечество от произвола тоталитарных режимов и гарантировать право народов на безопасную и достойную жизнь.

Вечная память невинно убиенным в Бабьем Яру, всем жертвам нацизма.

Помним и не допустим. Никогда больше!", - говорится в обращении Президента.

К памятнику "Гражданам и военнопленным, расстрелянным нацистами в Бабьем Яру" также был возложен венок с лентой национальных цветов.

В церемонии возложения цветов приняли участие Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, члены правительства, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, народные депутаты Украины, члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, представители общественности.

Участники церемонии почтили память жертв трагедии Бабьего Яра минутой молчания.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"