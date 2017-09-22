Встреча президентов Украины и США состоялась

22.09.2017, 10:24

21 сентября в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Президента Украины Петра Порошенко с Президентом США Дональдом Трампом.

Переговоры длились более часа. Во встрече президентов приняли участие Вице-президент США Майк Пенс, Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, советник президента по национальной безопасности Герберт МакМастер, специальный представитель президента по Украине Курт Волкер и другие официальные лица.



Президент Украины оценил встречу с Дональдом Трампом как "чрезвычайно продуктивную". П. Порошенко сказал, что он доволен беспрецедентным уровнем сотрудничества между двумя странами. Также глава Украины отметил, что США полностью поддержали позицию Украины относительно размещения миротворческой миссии на оккупированной части Донбасса. По словам П. Порошенко, на сегодняшний день "большое количество мировых лидеров поддерживают Украину в нашей справедливой борьбе с российским агрессором".

Очень важным президент Украины считает достижение договоренности с Д. Трампом о дальнейшем сотрудничестве в проведении и поддержке реформ.

"Для меня было очень важно услышать полную, очень мощную поддержку реформ, которые проходят в Украине, и позитивную оценку результатов, которых мы этими реформами достигли. Это чрезвычайно важно для нас. И мы договорились, что наше сотрудничество в поддержке реформ будет эффективно продолжаться", - отметил П. Порошенко.



Президент Украины отметил, что на встрече были детально обсуждены вопросы экономического сотрудничества между двумя государствами. П. Порошенко расценивает успешное размещение украинских ценных бумаг на мировых рынках как экономическую поддержку реформ, проводимых официальным Киевом.



Также, по словам Порошенко, в ходе встречи Президентам удалось обсудить все вопросы в сфере безопасности.

"Чрезвычайно важно, что есть совместное видение нового качества сотрудничества в вопросе безопасности. Мы детально обсудили все направления расширения этого сотрудничества, начиная от сотрудничества с военной академией West-Point и заканчивая сотрудничеством с Минобороны США и другими институтами", - подчеркнул Президент Украины.



"Инвесторы долларом голосуют за успех и доверие к украинским реформам. И мне было приятно, что значительное количество из числа этих инвесторов были американские компании", - сказал П. Порошенко.



Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил достигнутый Украиной прогресс в последние месяцы. "Я бы не сказал, что сейчас является удобной страной для жизни, но вы делаете ее все лучше и лучше ежедневно, и я слышу очень хорошие вещи, поэтому дела Украины идут хорошо", - заявил Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп призвал Петра Порошенко продолжать работать над устранением коррупции и улучшением бизнес-климата в Украине.

Политические эксперты единодушны во мнении: важным является уже то, что встреча Порошенко и Трампа состоялась, а также то, что она была продолжительной. Так, как отмечает Директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк, Дональд Трамп с предубеждением относится к Украине в силу того, что во время президентских выборов в США она поддерживала соперницу Трампа Хиллари Клинтон. В этих условиях любой диалог на уровне президентов является безусловным плюсом для Украины.

По мнению А. Миселюка, США пока не подошли предметно к решению вопроса о возможности предоставления Украине летального оружия. "Также нельзя говорить и том, что Америка готова к неординарным шагам ради отстаивания совместной с Украиной идеи относительно миротворческого контингента на Донбассе", - считает эксперт.



"Никаких смысловых новых месседжей от Трампа не прозвучало. Это говорит о том, что, во-первых, сегодня администрация США не готова решить ни в сторону "да", ни в сторону "нет" вопрос о предоставлении Украине оборонительного вооружения летального действия. Во-вторых, правительство США не готово идти на жесткую конфронтацию в вопросе миротворцев", - отметил А. Миселюк.



"Я думаю, что это очевидный показатель прогресса в отношении двух президентов - есть о чем поговорить, и есть желание обсудить весь спектр значимых вопросов", - говорит политолог Владимир Фесенко.



Эксперт подчеркивает, что основные темы, которые были затронуты на этой встрече - миротворческая миссия на Донбассе и двусторонние отношения. Однако не менее важной была тема возможности предоставления США летального вооружения Украине. Впрочем, конкретных заявлений относительно этого вопроса по итогам встречи не сделал ни тот, ни другой президент.



"Нет никаких сомнений, что Порошенко эту тему на встрече с Трампом поднимал. Тем более, что только что был принят проект бюджета США и там об этом говорится. И я думаю, что Порошенко зондировал, ставил вопрос, а Трамп что-то ему отвечал. Но свой ответ он не хочет афишировать", - говорит эксперт. "Я думаю, что отсутствие информации об этом разговоре немножко напрягает Москву, потому что они не знают ответа... Кроме того, Трамп, возможно, понимает - очень деликатная эта тема".



Как считает политический эксперт Евгений Магда, на сегодняшний день вероятность введения миротворческой миссии в том формате, в котором ее видит Украина, более реальна, нежели предоставление Америкой летального оружия.



"Хотя борьба за формат миротворческой операции на Донбассе продолжается, поддержка Вашингтоном украинского предложения о "голубых касках" по всей зоне конфликта делает его не совсем безнадежной. Как по мне, по состоянию на сегодня миротворцы более реальны, чем предоставление летального оружия", - сказал эксперт.



В тоже время, как отмечает политолог Павел Нусс, результаты вчерашних переговоров двух лидеров будут более заметны со временем - после того, как над ними поработают на исполнительном уровне.



"Лидеры обсуждают стратегически важные темы, и не стоит рассчитывать на безупречную публичность итогов этой встречи. Как и перед первой встречей Порошенко и Трампа, так и сейчас, я скажу, что результат этих переговоров будет ощутим со временем, после детализации на уровне рабочей группы", - написал П. Нусс.



Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко пребывает с четырехдневным визитом в США. 20 сентября украинский лидер выступил на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Основнвми темами его доклада были: Донбасс, миротворцы ООН и деоккупация Крыма.



Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"