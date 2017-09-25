Правительство настаивает на повышении стоимости перевозки грузов "Укрзализныцей"

25.09.2017, 11:43

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что повышение тарифов на железнодорожные перевозки обязательно должно произойти, однако повышение тарифов должно быть не таким большим, как было запланировано - на 22,5%.

"Сегодня тарифы на железнодорожные грузоперевозки не отвечают экономической обоснованности и тут необходимо найти в диалоге с бизнесом разумное совместное решение. Я знаю, что и бизнес к этому готов и "Укрзализныця" к этому тоже готова, поэтому, я не уверен, что это повышение будет 22%, я думаю, что это будет меньше, но в том, что они найдут взаимопонимание - я уверен", - заявил В. Гройсман.



Как отметил Премьер-министр Украины, с одной стороны, сейчас необходимо стимулировать экспорт, а с другой стороны - "Укрзализныця" должна найти ресурс для обновления своего состава, поэтому тарифы должны дать такой ресурс и в то же время быть приемлимыми для бизнеса.



Как известно, Кабинет министров Украины 13 сентября 2017 года утвердил финансовый план "Укрзализныци", в котором заложено повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 22,5% с 1 октября 2017 года.



Американская торговая палата 21 сентября обратилась к Кабмину с просьбой воздержаться от повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2017 году.

Солидарны с такой позицией и представители бизнеса. В Ассоциации производителей цемента "Укрцемент" обеспокоены тем, что повышение тарифов с 1 октября ляжет на плечи потребителя в виде повышения стоимости конечного продукта цементных предприятий. А стоимость цемента увеличится на 12,5%-16% в зависимости от марки продукции, типа подвижного состава и географической локации грузополучателя.



В Объединении предприятий "Укрметаллургпром" подсчитали, что повышение тарифов на грузоперевозки по железной дороге еще в 2017 году приведет к увеличению затрат металлургов на 1,2 млрд. грн в IV квартале. Поэтому к вопросу повышения тарифов логично было бы вернуться уже в 2018 году.



Как грузоотправители так и отраслевые эксперты отмечают, что повышение тарифов не является панацеей для "Укрзалицныци", компании, прежде всего, стоит обратить внимание на эффективность использования уже имеющихся финансовых ресурсов. Ведь, по факту, из 16 млрд. грн., заложенных в финансовом плане "Укрзалицныци" на 2016 год, а за 8 месяцев было освоено только 5 млрд. грн., т.е. менее трети запланированной суммы.

В свою очередь, Государственная регуляторная служба Украины предложила пересмотреть повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в стране.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ