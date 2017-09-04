Экстренное заседание Совета безопасности ООН

04.09.2017, 13:41

В связи с событиями в Восточной Азии, на этой недели запланированы два экстренных заседания Совета безопасности ООН. Первое заседание запланировано на понедельник, 4 сентября, на 17:00 по киевскому времени. Главной темой экстренного заседания Совбеза станет испытание водородной бомбы, которое Северная Корея провела в ночь на воскресенье, 3 сентября.



КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане примерно в 1180 км от острова Хоккайдо. По оценкам экспертов, ракета преодолела около 2700 км и достигла максимальной высоты 550 км. По мнению экспертов, скорее всего КНДР испытала усиленную версию обычной ядерной бомбы.



Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уже выступил с осуждением действий Пхеньяна. В совместном заявлении, единогласно принятом всеми членами Совета безопасности ООН, пробный запуск баллистической ракеты Северной Кореей назван возмутительным. Совбез ООН выставил Пхеньяну требование не осуществлять больше запусков и отказаться от ядерной программы.



"Совет безопасности вновь осуждает КНДР за ее возмутительные действия и требует от КНДР немедленно их прекратить. Совбез подчеркивает, что подобные действия Северной Кореи являются угрозой не только для региона, но для всех членов ООН", - говорится в заявлении. Члены Совбеза выразили свою приверженность мирному, дипломатическому и политическому решению проблемы безопасности в этом регионе.



"Нет сомнения, что мир объединен против Северной Кореи. Пришло время северокорейскому режиму признать опасность, которой он подвергает себя и других. ООН не позволит этому бесправию продолжаться", - отметил Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.



В унисон высказался и представитель Японии в ООН Куро Бешо. "Надеюсь, что после этого заявления мы сможем провести жесткую резолюцию в отношении КНДР".



"Я решительно осуждаю ядерное испытание Северной Кореи", - написал глава украинского МИДа Павел Климкин на своей странице в соцсетях. "Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины, которая отказалась от третьего в мире по величине ядерного запаса", - подчеркнул украинский министр.

На официальном сайте МИД РФ отметили, что испытания водородной бомбы - "это очередное демонстративное пренебрежение Пхеньяном требований соответствующих резолюций СБ ООН и норм международного права и заслуживает самого решительного осуждения".

ИЦ "ЭЛВИСТИ".