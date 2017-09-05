Точки зрения: как миротворцы ООН будут способствовать миру на Донбассе

05.09.2017, 12:09

Россия планирует внести в Совет безопасности ООН резолюцию о размещении на линии разграничения на Донбассе миротворцев ООН. Это, по словам президента РФ Владимира Путина, будет способствовать решению проблемы на юго-востоке Украины. Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову дано поручение подготовить и внести соответствующую резолюцию в Совет безопасности.



Также будет рассматриваться вопрос о вооружении сотрудников миссии ООН. "Я уже многократно говорил о том, что я поддерживаю идею и вооружения миссии ОБСЕ, но сама ОБСЕ отказывается от вооружения своих сотрудников, поскольку не имеет ни персонала соответствующего, ни опыта подобной работы", - пояснил российский президент.



Однако взгляд В. Путина на мирное урегулирование ситуации на Донбассе радикально расходится с мнением украинского руководства. Первый вице-спикер Верховной Рады Украины и представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.



"Путин в лучших традициях гибридной войны пытается исказить идею украинского руководства о миротворцах на Донбассе, перевернуть все с ног на голову. Он поручает Лаврову подать резолюцию в Совбез ООН о миротворцах на линии соприкосновения. Минуточку: линия столкновения стала линией столкновения из-за российской агрессии. Для нас это линия соприкосновения, соприкосновения с временно оккупированными территориями, которые мы обязательно вернем. Это линия, которая должна исчезнуть навсегда с украинской земли в день возвращения контроля над границей. Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах исключительно вдоль линии соприкосновения", - написала она на своей странице в социальных сетях.



В парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" также считают, что президент России Владимир Путин, говоря о поддержке введения миротворческого контингента на Донбасс, рассчитывает на реализацию приднестровского сценария с привлечением российских войск. Эту точку зрения высказал глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.



"Часто слова Путина расходились с делом - раз. А во-вторых, очевидно, что Россия не захочет, чтобы это были нейтральные миротворцы. Она будет настаивать, чтобы это было, возможно, по приднестровскому варианту", - подчеркнул народный депутат. "Для Украины является неприемлемым вариант введения российских военных в Украину под видом миротворцев".



Он также добавил, что на уровне дипломатических ведомств или во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске нужно выяснить, "что российская сторона имела в виду" и "было ли это серьезно".



ИЦ "ЭЛВИСТИ".