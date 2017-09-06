Украина готова представить собственный проект резолюции о миротворцах ООН на Донбассе

06.09.2017, 11:51

Как заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, украинская сторона в конечном проекте резолюции об отправке миротворцев на Донбасс рассчитывает, что миротворцы ООН будут присутствовать во всех районах зоны конфликта, включая границу, а самым главным и принципиальным при этом будет вывод российских войск из ОРДЛО до развертывания миссии. Причем участие в этой миссии представителей России должно быть полностью исключено.



"Не может страна, которая является стороной конфликта, одновременно быть и миротворцем. Это не может быть только охрана наблюдателей ОБСЕ. Для этого проще их вооружить, а не заводить туда еще какие-то военные силы ООН, которые будут их охранять. Мы не согласны, что должны согласовывать это с представителями ОРДЛО, поскольку стороной конфликта является Россия", - отметил В. Ельченко.



"Финансирование миссии будет происходить из миротворческого бюджета ООН. Есть бюджет регулярный, а есть миротворческих операций. Я слышал оценки, что это будет не менее 1 млрд. долларов в год, но я не специалист. Обязательно в этой миссии должно будет отмечено, что она будет находиться на всей территории Донбасса, в первую очередь на российско-украинской государственной границе. Еще один вопрос, принципиальный для нас, - это вывод до развертывания миссии ООН всех иностранных войск, а они там одни - РФ ", - резюмировал представитель Украины.



Немаловажным является и то, что Украина рассчитывает на возложение большего количества функций на миротворцев, по сравнению с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающих на Юго-Востоке Украины сейчас.



В. Ельченко также не исключил подачу Украиной собственного альтернативного варианта резолюции по миротворческой миссии. "У нас все это есть, наработанное. Оно есть на руках наших партнеров. Мы посмотрим в течение нескольких дней, в случае необходимости, мы представим и распространим свой альтернативный. Другой вариант - работать на базе российского проекта. Это не значит, что там все должно остаться так, как они написали", - резюмировал он.



Как сообщалось ранее, 5 сентября во время ответов на вопросы по итогам состоявшегося в Китае саммита БРИКС, президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совета безопасности ООН. И уже в тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил: "Сегодня нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета безопасности и генеральному секретарю ООН. Надеемся, что в ближайшее время он будет распространен среди членов Совета". Маловероятно, что такая оперативность исполнения поручения была экспромтом, скорее всего, это результат хорошо продуманного и организованного политического хода.



В. Ельченко сообщил, что Президент Украины Петр Порошенко в рамках работы Генеральной Ассамблеи ООН, запланированной на 20 сентября, будет поднимать вопрос о введении миротворческой миссии на Донбассе.



В ближайшее время свой взгляд на ввод миротворческого континента ООН на Донбасс должен высказать Белый Дом.



ИЦ "ЭЛВИСТИ".

