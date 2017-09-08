Кабинет министров Украины предлагает повысить минимальную заработную плату

08.09.2017, 12:20

После принятия законопроекта о пенсионной реформе правительство предлагает повысить минимальную заработную плату до 3764 гривень. Об этом сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр социальной политики Андрей Рева. В настоящее время минимальная заработная плата в Украине составляет 3200 грн.



"Мы предлагаем исправление ситуации - сделать осовременивание по единому зарплатному принципу, то есть перестать играться с коэффициентом и вернуться к единому принципу - повышение заработной платы. Только это дает возможность как людям труда жить лучше, так и получать дополнительные средства без искусственных коэффициентов для повышения пенсий, и первый шаг после того, как мы проголосуем за реформу - это повышение базового размера заработной платы до 3764 гривень, причем уже в текущем году", - сообщил министр.



Андрей Рева также отметил, что повышение заработной платы должно быть ежегодным. Согласно расчетам Министерства социальной политики Украины, через десять лет граждане, ставшие пенсионерами, будут получать в среднем 6040 гривен пенсии.



Как сообщалось ранее, законопроект о пенсионной реформе предусматривает повышение страхового стажа необходимого для получения пенсии до 35 лет в течение 10-летнего периода.



"Мы предлагаем осуществить 10-летний переход. С 1 января 2018 страховой стаж для назначения пенсии в 60 лет составит 25 лет. И до 35 лет мы будем идти следующих 10 лет. Бездефицитным пенсионный фонд мы сможем сделать только по истечению этого периода", - сообщил министр.



Он уточнил, что те граждане, кто имеет 15 лет стажа и достигли пенсионного возраста, будут получать специальную помощь в размере прожиточного минимума за счет средств не Пенсионного фронда, а государственного бюджета.



ИЦ "ЭЛВИСТИ"





