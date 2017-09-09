Саакашвили возвращается – страсти накаляются

09.09.2017, 11:35

В ночь на субботу в Киеве правоохранители блокировали и проводят обыски колоны машин Штаба блокады торговли с оккупантом, которая направлялась на КПП "Краковец", сообщили представители Штаба в соцсетях и выложили видео проведения обыска автомобилей. После обыска машины были отпущены.



"Колонна машин ветеранов Войны за Независимость, которая перемещается из лагеря Штаба Блокады через Киев на Краковец, была блокирована спецназом и Нацгвардией. Автоматчики не дают выйти из машин, незаконно требуют провести обыск машин и людей. Постановления суда у спецназа нет. Говорят что сделают "потом". Ребята опасаются, что при попытке незаконного обыска им могут что- то подбросить. Судя по количеству спецназа и внутренних войск это специально организованная засада. На место выехали активисты и народные депутаты", - говорится в сообщении на странице сообщества.



Участники колоны обратились ко всем "кто имеет возможность и находится рядом" подъехать. "Просьба всех кто имеет возможность и находится рядом также подтянуться. Провокация очень серьезная", отметили активисты.



Как собщали СМИ, 8 сентября под Харьковом был досмотрен автобус с активистами, которые также ехали встречать Саакашвили. Об этом инциденте сообщил Дмитрий Кравченко. Он рассказал, что его и других пассажиров, которые ехали на КПП "Краковец", правоохранители остановили под Харьковом в населенном пункте Песочин. По утверждению Кравченко, сотрудники полиции отказались объяснять причину остановки.



"Требовали предоставить список всех пассажиров автобуса. По требованию составить протокол задержания, отказываются... немного загрузили их, сказали, что можем ехать", - написал он. По словам Кравченко, остановку их маршрутки на камеру снимал оператор МВД. После того, как правоохранители досмотрели маршрутку, водителю и пассажирам разрешили продолжить движение.



Однако, через некоторое время пользователь написал, что их вновь остановили на еще одном посту. "Кинологи, поиск оружия - это только причина, основная задача составить списки, кто едет на границу", - пишет Кравченко. Также активист сообщил, что на Краковец едут автобусы с "титушами".



Напомним, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины из-за поданной им недостоверной информацией при оформлении документов. Саакашвили заявил, что 10 сентября вернется из Польши в Украину и ехать будет - через пункт пропуска "Краковец". 10 сентября на пункте пропуска госпогранслужба ограничит доступ СМИ. Участок границы в зоне пересечения окружен колючей проволокой.



Поддержать опального экс-губернатора в "Краковце" пожелали все оппозиционные лидеры. Обещали приехать Юлия Тимошенко, Валентин Наливайченко, Анатолий Гриценко, Егор Соболев и другие оппоненты власти.



Ранее СМИ сообщали, что для того чтобы попасть в ряды встречающих экс-президента Грузии на польско-украинской границе, необходимо заполнить анкету и иметь заграничный паспорт. Как сообщают СМИ, добровольцев уже больше тысячи.



Ранее М. Саакашвили заявил, что имеет несколько легальных возможностей пересечения границы Украины.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ".

