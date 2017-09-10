Уверенная победа украинского боксера

10.09.2017, 10:58

Украинский чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик в четвертьфинале боксерской Лиги чемпионов - турнира World Boxing Super Series - уверенно победил немецкого боксера Марко Хука.



Первые два раунда понадобились украинскому бойцу, чтобы освоиться в ринге и нащупать слабые места в сопернике. Во втором раунде соперники обменялись яростными атаками. Начиная с третьего раунда немецкий боксер начал получать целые серии ударов в голову. Нельзя не отметить, что Хук не раз применял "грязные" приемы, включая удары по затылку и ниже пояса. В следующих раундах Александр лишь наращивал свое преимущество за счет более высокой скорости и умело действовал на контратаках.

Украинский тяжеловес не стал форсировать события, а продолжал физически изматывать своего соперника. В восьмом раунде Хук не выдержал напряжения неудачно складывающегося поединка и нанес удар Усику, когда тот поскользнулся, за что был лишен одного балла.

Развязка боя произошла в 10-м раунде, который превратился в форменное "избиение младенца". Хук прижимался к канатам и принимал на себя град ударов почувствовавшего уверенность Усика. После того, как немецкий боксер перестал отвечать на атаки Александра, рефери принял решение остановить бой досрочно.

Таким образом, Александр Усик стал первым полуфиналистом Мировой боксерской суперсерии в крузервейте. Соперником нашего боксера в полуфинале станет победитель боя между обладателем пояса WBC Майрисом Бриедисом и Майком Пересом. Их бой состоится 30 сентября в Риге.



На пресс-конференции после боя Александр Усик пожаловался на неспортивное поведение Марко Хука. "Во время боя он все время обзывался, толкался и бил меня ниже пояса - он мне все отбил, там все в синяках. Хочу отметить, что Хук не получил ни одного грязного удара в ответ, так как бокс - это вид спорта джентльменов", - сказал украинский тяжеловес.



Легендарный украинский боксер В. Кличко высоко оценил мастерство победителя поединка, написав в соцсетях: "Поздравляю Александра Усика с победой! Саша, ты - боец! Бой был непростым. Тем он интересен и тем ценнее победа. Спасибо! Твоя победа - это победа Украины!".

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"