"Прорыв" Михаила Саакашвили удался, но возможны последствия

11.09.2017, 11:37

Лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации М. Саакашвили пересек украинско-польскую границу с польской стороны, пройдя таможенно-паспортный контроль только на польской стороне в пункте пропуска "Медика". Польские пограничники несмотря ни на что пропустили Саакашвили в Украину. Об этом сообщила руководитель пресс-службы "Движения новых сил" Марьяна Почтар.

Автобус, на котором опальный экс-гражданин Украины добрался до границы, остается в нейтральной зоне. Еще один автобус, с журналистами и народными депутатами, который следовал за автобусом с М. Саакашвили, остановили перед въездом на польский пункт пропуска.

Как сообщали ранее СМИ, сотрудники СБУ во Львовской области распространили сообщение, что "переход "Шегини" - заминирован".

Народный депутат, член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook обнародовал список список народных депутатов, которые незаконно пересекли границу Украины вместе с Михаилом Саакашвили: "Незаконно пересекли границу следующие нардепы: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов. Также незаконно пересек границу бывший глава СБУ Валентин Наливайченко".

"Депутатская неприкосновенность не распространяется на чисто уголовное преступление - незаконную переправку лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении А. Геращенко. По его словам, остальные лица, незаконно пересекшие границу Украины, устанавливаются следствием и будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Адвокат бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили Маркиян Галабала принес в миграционную службу Украины заявление, в котором просит признать своего подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите. "Подача подобного заявления предусматривается законом о статусе беженцев и лиц, которые нуждаются в дополнительной защите", - пояснил адвокат.



Маркиян Галабала подчеркнул, что Саакашвили может быть объектом преследования грузинской власти, которая подала запрос на его экстрадицию. "Мы боимся, что в результате удовлетворения этого запроса к Саакашвили будут применены пытки в Грузии или у него не будет права на справедливый суд. Чтобы не допустить передачи Саакашвили в Грузию, государство Украина должно взять на себя дополнительные обязанности по охране Саакашвили. Именно поэтому мы подали это заявление", - объяснил М. Галабала. Он также добавил, что сейчас Саакашвили имеет дополнительную защиту со страны Украины как лицо без гражданства, постоянно проживающее в этой стране.

В то же время, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что переход границы Украины Михаилом Саакашвили может обернуться новыми уголовными делами.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Михаил Саакашвили должен оформить свой въезд в Украину либо на пункте "Шегини", либо в Миграционной службе. Об этом он написал на своей странице в соцсетях, заявив, что "провокация удалась", хоть и бескровно, и что "все причастные обязательно понесут наказание".



А. Аваков напомнил, что по факту организации прорыва границы Национальная полиция возбудила уголовное дело по статье ст. 332 УКУ о незаконном переправлении людей через границу. "Каждый персонаж, из тех, кто принимал участие в незаконном прорыве границы и нападении на пограничников и полицейских будет "офизичен", установлен и подвергнется наказанию со стороны закона", - заявил глава МВД.



По мнению А. Авакова, "Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска "Шегени" и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение Миграционной службы". "Всем участникам "прорыва", в том числе народным депутатам, надлежит явиться в полицию для дачи показаний", - добавил министр. По его словам, независимо от "поведения вышеназванных персонажей", пограничники, полиция и Миграционная служба проводят необходимые процессуальные действия.



А. Аваков заверил, что 10 сентября "старался сделать все, чтобы вывести пограничников и полицейских из политического процесса". "Я запретил и тем, и другим применять оружие и силовые воздействия на участников массовых акций у границы. Мы разделяли потоки, продумывали логистику и думали о безопасности собравшихся людей - прежде всего", - отметил он. "Мы работали весь день на локализацию и предотвращение провокаций на столкновение сторонников и противников Саакашвили. Мы блокировали и задержали несколько десятков человек "спортивного телосложения", приехавших на границу устроить "махач", - сообщил глава МВД.



Он объяснил: "Под вечер мы не стали перебрасывать отряд полицейских тактиков из "Краковца" в "Шегени", так как вероятность вспышки конфликта в "Краковце" между противоборствующими людьми была высока". "Провокация все же состоялась. Крови не было - хорошо... но цена всему этому оказалась слишком высока", - заявил А. Аваков.



"Унизительная "картинка" прорыва границы со стороны Украины массовкой "активистов", мурло, со спины схватившее за шею молодого солдата-пограничника, стоящего на рубеже границы Украины, - это мрак. И дело не в личностях и не в сути конфликта - это самоубийственное разрушение институциональности. Это развал фундаментов, на которых мы строим страну, - вне зависимости от тех или других политических групп у власти", - горько отметил глава МВД.

СМИ сообщают, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал в базу данных сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище". Как отмечается на сайте, Саакашвили и толпа сторонников прорвали оцепление на польско-украинской границе через пропускной пункт "Шегини", смяли кордон силовиков и устроили драку с пограничниками. После этого политик отправился во Львов. "Незаконное пересечение Государственной границы Украины. Нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц", - указали правонарушения, в которых обвиняется Саакашвили, составители базы данных сайта "Миротворец".

В пресс-службе МВД заявили, что во время инцидента с прорывом М. Саакашвили через границу 11 бойцов Нацполиции и 5 работников Госпогранслужбы получили травмы. Также в ведомстве сообщили, что сведения по факту прорыва границы внесены в единый реестр досудебных расследований.

В тоже время, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец дал следующий прогноз возможного развития событий: "За такие действия предусмотрена ответственность исключительно в Административном кодексе. Есть четкая статья, которая предусматривает ответственность за незаконное пересечение границы или попытку незаконного пересечения границы. Но здесь тоже надо отметить, что ответственность по этой статье не распространяется на тех лиц, которые возвращаются в Украину, или стали жертвами преступлений, или просят политического убежища, или будут в дальнейшем признаны в Украине беженцами, и подали соответствующие заявление о соответствующей защите от Украины. Поэтому, даже учитывая все обстоятельства, М. Саакашвили может избежать и административной ответственности".

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ".