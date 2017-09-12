Возвращение Саакашвили - мнения политологов

12.09.2017, 11:49

Политологи считают, что Михаил Саакашвили сумел вернуть себя в украинский политический контекст, осуществив "прорыв" в ходе бескровных столкновений с пограничниками и нацполицией украинско-польской границы на переходе "Шегини". Однако его дальнейшая судьба зависит от многих факторов.



"Саакашвили восстановил актуальность в нашем политическом пространстве. И он, и те политики, которые рядом с ним, понимают то, что писал классик революционной теории Владимир Ленин: "побеждает только та революция, которая расширяется", - говорит политолог Михаил Павлив. "Очевидно, что для Саакашвили и его сторонников уход в плоскость судебных разбирательств и миграционного законодательства означает девальвировать эту актуальность".



По мнению эксперта, это понимают и Юлия Тимошенко, и Андрей Садовой, поддержавшие М. Саакашвили. Однако инструментов, которые могли бы использовать оппозиционеры, совсем немного, ведь власть уже научилась бороться с массовыми мероприятиями. "Она их умело девальвирует и нивелирует - поэтому простое проведение вече результата не даст. А к более экстремальным шагам участники "оппозиционного пула" не готовы - речь о захвате зданий и применении вооруженных парамилитарных формирований", - уточнил М. Павлив.



Особенностью созданного оппозиционного объединения с участием Юлии Тимошенко и Андрея Садового будет вопрос лидерства. "В этой оппозиционной "тройке" только один может быть главным - иначе структура будет провальной. Кроме того, лидер должен располагать максимально позитивным имиджем, "вытаскивая" на себе всю оппозиционную риторику", - отметила политтехнолог Анне Быкова, эксперт Института публичной политики и консалтинга.



Помощник руководителя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что четырнадцать человек, входившие в группу лиц, которая незаконно пересекла государственную границу на пункте пропуска "Шегини" в ночь на понедельник, 11 сентября, уже вернулась на данный пункт для оформления документов. Он также добавил, что административные протоколы на них уже передали в суд.



В то же время, помощник главы Госпогранслужбы уточнил, что в основном это представители СМИ, среди них нет ни одного депутата.



"Саакашвили также должен пройти данную процедуру. Для этого сотрудники Госпогранслужбы прибыли в гостиницу "Леополис" во Львове, где сейчас проживает М. Саакашвили, чтобы ознакомить его с протоколом о незаконном пересечении границы", - заявил О. Слободян.



Политолог Виктор Небоженко считает, что "прорыв" через границу лидера партии "Движение новых сил", экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ударит по рейтингу президента Украины Петра Порошенко.



"История, связанная с тем, как Саакашвили пересекал польско-украинскую границу, никак особо не отразится на имидже Украины, потому что он уже и так плох. Гораздо больше это отразится на рейтингах Порошенко. Европа прекрасно понимает, что такое прорыв границы, имея миллионы нелегальных мигрантов. И они не делают из этого трагедию, а просто решают проблему".



"Другой вопрос - пострадает лично международный имидж президента Порошенко. Так в свое время произошло с президентом Кучмой после убийства Гонгадзе и с президентом Януковичем после его скандального решения о неподписании соглашения с ЕС. Теперь ему трудно будет обманывать зарубежных политиков", - считает политолог.



Скандальное проникновение экс-президента Грузии на Украину пока не вызвало никакой реакции в западных столицах, однако многие обозреватели назвали это событие "постыдным", обвинив власти в Киеве в том, что у политика отобрали гражданство и запретили въезд в страну.



Бывший американский посол в Киеве Стивен Пайфер заявил, что эта история "сильно смахивает на политический цирк". По его мнению, действия Порошенко, а затем Саакашвили не улучшают образ Украины на Западе.



Как сказал один из украинских журналистов, миллионы украинцев "испытывают чувство стыда за свои власти и за оппозицию".



Тем временем, посла Украины в Польше Андрея Дещицу вызвали в МИД Польши для объяснений в связи с ситуацией с прорывом границы сторонниками бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский назвал действия украинской власти нецивилизованными и заявил, что хочет поднять этот вопрос на ближайшей сессии Европейского парламента.



Евродепутат предположил, что у украинских властей не было законных оснований для запрета въезда в Украину Саакашвили.



"Мы считаем, что это противоречило бы всем европейским стандартам, которые обязалась соблюдать Украина соответственно договору об Ассоциации с ЕС", - пояснил евродепутат.



Политолог Евгений Магда считает, что в ситуации с прорывом есть интерес Кремля. "Я не исключаю, что Россия финансировала вчерашние события. Потому что она готова поддерживать все, что может раскачивать ситуацию в Украине. В этой ситуации как раз Саакашвили сыграл против Украины, чем воспользуется Россия", - сказал политолог.



Другие источники также отмечают, что российскому президенту Владимиру Путину выгодно внести дестабилизацию в Украине именно руками ненавистного ему М. Саакашвили.



Как сообщают СМИ, некоторые источники считают, что ситуация с Саакашвили выгода Европе, так как может стать катализатором для появления новых политиков, или же усилит лагерь политиков, выступающих против Порошенко. Есть информация, что несколько европейских стран ждали фиаско нынешней украинской власти, чтобы продемонстрировать холодное отношение к ее шагам.



В то время, источники в команде Саакашвили утверждают, что прорыв через границу подержали США. При этом указывается, что политик вместе с Юлией Тимошенко и экс-главой СБУ Валентином Наливайченко встречались с председателем комитета Сената США по вооруженным силам Джоном Маккейном, который наладил неплохие отношения с американским президентом Дональдом Трампом.



По информации СМИ, несколько источников утверждают, что будто бы в США не возражают против перевыборов в Украине. При этом не сообщается, как будет использован для этого М. Саакашвили и какой будет его дальнейшая судьба.



Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"