В порт "Южный" прибыл балкер Ocean Ambitious с углем из США

13.09.2017, 11:25

В Международный морской порт "Южный" прибыло первое судно из США с энергетическим углем для компании "Центрэнерго". В ночь на вторник в перегрузочном комплексе порта ошвартовалось судно Ocean Ambitious, на борту которого находятся 62 тысячи тонн энергетического угля для компании "Центрэнерго".

Как сообщают СМИ, рабочие порта уже приступили к разгрузке, стивидоры планируют разгрузить импортный груз за трое суток.



В сентябре МТП "Южный" планирует принять еще 3 судна с углем из США. Общий объем поставок составит более 295 тысяч тонн.



Как отметил и.о. директора МТП "Южный" Виталий Жуковский, порт выполняет поручение Министерства инфраструктуры по приему и отправке угля на украинские ТЭС. В. Жуковский высказал уверенность, что график работ будет выполнен успешно.



"В течение недели предприятие планирует принять сразу 4 судна с углем: одно - для "Центрэнерго", два - для ДТЭК и одно - для ООО "Еврореконструкция". Опыт, полученный при разгрузки балкеров с антрацитом из ЮАР подтверждает нашу способность эффективно организовать процесс отправки грузов энергетикам, для своевременного пополнения запаса на складах ТЭС", - подчеркнул В. Жуковский.

Как известно, Украина испытывает дефицит энергетических углей марок А (антрацит) и Т (тощий) после оккупации части территорий Донецкой и Луганской областей. Угли этих марок используют 7 из 14 украинских ТЭС и некоторые крупные теплоэлектроцентрали. Из этих семи, четыре ТЭС: Змиевская, Приднепровская, Криворожская и Трипольская - находятся на материковой части Украины, две ТЭС: Луганская и Славянская - на подконтрольной Украине территории Донбасса, одна - Старобешевская - на неподконтрольной территории.

Как сообщали ранее СМИ, американский уголь обойдется украинской госкомпании по цене $113 за тонну.



Судно Ocean Ambitious с первой партией угля было отправлено из порта Балтимор в порт "Южный" в конце августа.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"