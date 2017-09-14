Белый дом поддерживает введение миротворческой миссии ООН на востоке Украины

14.09.2017, 12:08

Спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт, заявила, что ввод "голубых касок" ООН на восток Украины защитит граждан от вооруженного насилия и поспособствует восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.



"Мы рассматриваем введение миротворческого контингента как возможность для защиты украинских граждан независимо от их национальной принадлежности и национальности", - отметила представитель Вашингтона.



Хизер Нойерт добавила, что мандат миссии должен распространяться на всю территорию, находящуюся под контролем пророссийских сил: "Такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, вплоть до границы с Россией, чтобы избежать углубления или узаконивание раскола внутри Украины".



Как сообщалось ранее, представитель Украины на переговорах в Минске, первый вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко заявила, что речи о миротворцах только вдоль линии разграничения идти не может.



"Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную россиянами территорию, чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацию, их мандат должен заканчиваться на украинско-российской границе", - сказала И. Геращенко.



Ранее сообщалось, что постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил о том, что миротворческая миссия ООН, в случае ее введения на Донбасс, должна располагаться на российско-украинской границе, причем участие в ней представителей России исключено.



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина ознакомила Совет безопасности ООН и своих партнеров относительно своей позиции о размещении в Донбассе миротворческой миссии ООН, однако своего проекта резолюции об этом еще не подавала.



"Мы ознакомили Совет Безопасности ООН и всех партнеров с логикой нашей позиции, а любые официальные проекты будем подавать после того, как в деталях обсудим ее со всеми друзьями и партнерами", - завил П. Климкин.



В свою очередь, представитель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на линии разграничения в Донбассе, а не на российско-украинской границе. По словам Д. Новикова, идея размещения миротворцев на границе не должна обсуждаться, поскольку Россия и Украина не ведут между собой войну.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в связи с предложениями о направлении в Донбасс миротворцев для защиты миссии ОБСЕ заявил, что приветствует любые предложения, помогающие выполнить минские соглашения.



"Я сожалею, что мы наблюдаем столько нарушений прекращения огня, проблемы с имплементацией минских соглашений. Но в то же время, я приветствую некоторые новые предложения. Я приветствую любое предложение, которое может помочь выполнить минские соглашения, помочь прекратить кровопролитие на востоке Украины и сделать так, чтобы политическое решение было достигнуто", - сказал Й. Столтенберг.



Йенс Столтенберг отметил, что наблюдает "некоторые положительные сигналы". "И нам нужно поддержать эти дипломатические усилия, чтобы попытаться добиться прекращения насилия на востоке Украины".



Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"