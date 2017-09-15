Cтраны Европы обратились с письмом в МИД Украины

15.09.2017, 11:08

Главы внешнеполитических ведомств Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии обратились с письмом к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, в котором выражена обеспокоенность из-за приятия нового Закона Украины "Об образовании".

"Мы обеспокоены, и не случайно. Есть совместная инициатива с коллегами из европейских стран, которых может коснуться этот закон. И сегодня мы подписали письмо с министрами иностранных дел Венгрии, Румынии и Греции министру иностранных дел Украины, в котором мы сигнализируем о том, чтобы этот закон не коснулся прав меньшинств на получение образования на родном языке. Мы отправим такое же письмо в Совет Европы и ОБСЕ", - заявила глава МИД Болгарии Екатерина Захариева.

Е. Захариева также сообщила, что на днях в МИД Болгарии вызвали заместителя украинского посла в НРБ, где ему выразили озабоченность в связи с принятием нового закона. "Украинская сторона заверила, что закон направлен на укрепление украинского языка и не повлияет на изучение европейских языков", - сказала министр.



Как известно, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.



Позднее министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. П. Сийярто, заявил, что официальный Будапешт полностью прекратит международную поддержку Украины из-за образовательной реформы.



Глава МИД Венгрии вызвал посла Украины в Венгрии Любовь Непоп в связи с принятием Верховной Радой новой редакции закона "Об образовании". По словам пресс-секретаря МИД Венгрии Тамаша Менцера, министр намерен лично сообщить, что считает новый украинский закон "позорным и бесчестным".



Тамаш Менцер добавил, что на всех форумах Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейского союза Венгрия будет поднимать вопрос о внесении поправок в языковую статью Закона Украины "Об образовании".



Однако, в Министерстве образования и науки заявили, что новый закон "Об образовании" отвечает Конституции Украины и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.



Ранее также выразили обеспокоенность принятием Верховной Радой закона "Об образовании" в министерстве иностранных дел Румынии. В ведомстве отметили, что в соответствии с Рамочной конвенцией по защите национальных меньшинств, государство берет на себя обязательство признавать право представителя нацменьшинств на обучение на родном языке.



Новый Закон выразил намерение обсудить во время визита в Украину госсекретарь Румынии Виктор Микула. "Мы надеемся, что права лиц, которые принадлежат к румынскому нацменьшинству в Украине, будут соблюдены", - отметили в МИД Румынии.



В МИД Польши заявили, что Варшава будет следить за применением положений нового украинского закона об образовании, регулирующих обучение на языках национальных меньшинств.



"МИД примет все необходимые меры для обеспечения того, чтобы поляки в Украине имели доступ к обучению на польском языке. Мы убеждены в том, что украинская сторона будет соблюдать обязательство консультироваться с нами относительно регуляции использования языков меньшинств", - заявили в ведомстве.



11 сентября президент Молдовы Игорь Додон назвал "несправедливой" новую редакцию украинского закона об образовании в части языковых норм: "Новый закон об образовании, принятый Верховной Радой, приведет к отмене системы образования на родном языке для этнокультурных меньшинств в Украине. Уже последовало огромное число реакций от румын и молдаван, живущих в Украине, равно как и от других этнических групп, которые просят помощи со стороны соседних стран и международных организаций и призывают их к незамедлительной реакции", - заявил И. Додон.



Как сообщили СМИ, в МИД России обратили внимание на принятие Верховной Радой нового закона "Об образовании", в котором "устанавливаются жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств с перспективой их полного вымывания из образовательной системы этой страны к 2020 году".



"Отказ от изучения естественных дисциплин и информатики приведет к дальнейшему падению общего интеллектуального уровня выпускников, невозможности обеспечения абитуриентами высших учебных заведений по естественным и техническим специальностям, уменьшению потребности в учителях по этим предметам, а в дальнейшем - к снижению количества аспирантов, научных и научно-педагогических работников, что может вызвать упадок отечественной науки и системы высшего образования", - сказано в заявлении.



"Порошенко следует наложить вето на новый закон об образовании. Его формулировка вызывают опасения, что языки нацменьшинств будут вытеснены из школ Украины", - считает немецкий обозреватель Райнхард Фезер.



"Украина сейчас в шаге от того, чтобы пойти на большую ошибку, которой вполне можно было бы избежать. Новый закон об образовании дает России сырье для пропагандистских атак, будто Украина является рассадником неисправимых националистов", - отметил обозреватель. "Кроме того, этот закон также может осложнить отношения с непосредственными западными соседями, даже с Польшей и Румынией, которые считаются адвокатами страны в ЕС и НАТО".



Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"