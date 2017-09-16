В мире увеличилось количество голодающих - впервые за 10 последних лет

16.09.2017, 10:19

Согласно исследованиям, проведенным тремя структурными подразделениями ООН - Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной продовольственной программой (ВПП), в 2016 году в мире от голода страдали 815 млн. человек или 11% населения планеты.

По сравнению с 2015 годом, количество голодающих в мире увеличилось на 38 млн. человек. В 2005 году их было зафиксировано 926 млн. человек и ежегодно количество голодающих уменьшалось. В 2016 году впервые за десять последних лет количество голодающих увеличилось.

В ООН считают, что резкое обострение проблемы голода в мире связанно с военными конфликтами и климатическими изменениями.

Больше всего людей, страдающих от голода, живут в Азии - 520 млн. человек. Однако доля таких людей является самой высокой в Африке, где от голода страдают 20% населения или 243 млн. человек. Особенно неблагополучным является Восточнай Африка - доля людей, страдающих от голода, достигает здесь почти 34% всего населения, то есть от голода страдает каждый третий житель.



Напомним, ранее в ООН сообщали, что голод вынуждает людей покидать свои дома в поисках пропитания, а массовые перемещения населения ведут к усугублению гуманитарных кризисов и огромной нагрузке на продовольственные системы стран, принимающих мигрантов.

По прогнозам ООН, голод угрожает 4 странам мира: Нигерии, Сомали, Южному Судану и Йемену, а почти 40 стран нуждаются в продовольственной помощи.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"