Леонид Кучма - за отправку миссии ОБСЕ в аннексированный Крым

17.09.2017, 09:54

Выступая на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что представители СММ ОБСЕ в обязательном порядке должны присутствовать не только на Донбассе, но и в аннексированном Крыму. Однако, по его словам, существует одна проблема с этим - Российская Федерация всячески препятствует доступу миссии на полуостров.

"Существует решение ОБСЕ. СММ имеет право передвигаться по всей территории нашей страны без каких-либо ограничений. Крым - это Украина и мы постоянно ставим вопрос: послушайте, пустите СММ ОБСЕ на полуостров. Нет и точка!". Кроме того экс-президент добавил, что вопрос о допуске спецмисии Украина поднимает всегда: "Мы все время ставим этот вопрос. И даже не ставим, мы кричим. Но...".



Как сообщалось ранее, один из конгрессменов США - Вилльям Хурд - заявил, что миротворческая миссии ООН никак не решит конфликтную ситуацию на Донбассе. Ведь для разрешения войны нужны не миротворцы, а вывод российских войск с украинской земли.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер предполагает, что президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп могут обсудить идею развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.



"Конечно, это очень хорошо, что они встретятся на следующей неделе, потому что у них есть много о чем поговорить, включая то, что происходит на Донбассе, реформы, коррупцию и прочее, и эту идею с миротворческой миссией ООН - также", - отметил К. Волкер.



Как сообщали СМИ, встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа состоится в четверг, 21 сентября. Порошенко намерен представить на Генассамблее ООН предложения по развертыванию миротворческой миссии на Донбассе.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что на Донбассе нет гражданской войны, поэтому вести переговоры с представителями ОРДЛО никто не будет.

"Мы не говорим с "властями" Абхазии или Южной Осетии. Надо понимать, что это не является независимым этническим восстанием или гражданской войной, это не так. Есть внешняя сила, которая использует некоторое местное население в качестве прикрытия для того, чтобы создать такую ситуацию", - заявил Курт Волкер в ходе встречи Ялтинской европейской стратегии.

По его словам, Россия хочет от нас того, чтобы мы вели переговоры на Донбассе, "поскольку это освобождает Россию от какой-либо ответственности". "Они хотят сделать так, чтобы мы застряли в переговорах с этими людьми, которые ничего не решают, но нам нужны стратегические решения", - пояснил представитель Госдепа и отметил, что намерен разговаривать именно с Россией по этому поводу.

"Моя работа заключается в том, чтобы показать России, что они не достигли того, чего хотели, и если нам это удастся, то мы сможем принять некоторые решения на стратегическом уровне, речь идет и об оккупации, и об освобождении ... У нас есть определенный набор инструментов, который мы сейчас применяем и надеемся, что Россия придет к решению на высоком уровне, что нужно делать что-то другое", - подчеркнул Волкнер. Ранее он заявил, что США не готовят собственный документ по инициативе о миротворческой миссии ООН на Донбассе, но подверг критике российские предложения.

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, отвечая на вопросы журналистов в рамках ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), заявил, что российский проект резолюции по миротворческой миссии на Донбассе, который РФ внесла в Совбез ООН - "политическая ловушка".

"Мы не можем согласиться ни на один пункт, предложенный Россией. Россия внесла резолюцию о миротворческой миссии на территории Украины. Россия и мир - понятия никак не сопоставимые. Россия это сделала исключительно с одной целью - создать новое политическое игрище вокруг агрессии против Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.



По его мнению, этой резолюцией РФ "хочет показать, что они миротворцы": "Мы увидели, что они "миротворцы". Их танки, их солдаты, их армия, которая присутствует в Украине. Россия не была и не будет никогда миротворцем".



Кроме того, считает Яценюк, РФ хочет продемонстрировать, "что этот конфликт не имеет отношения к России, а это внутриукраинский конфликт": "Относительно миротворческой миссии в принципе. У нас нет внутреннего конфликта в стране, и я хочу понять, что эта миротворческая миссия даст".



Арсений Яценюк также подчеркнул, что в проекте резолюции Россия предлагает разместить миротворцев на, так называемой, линии соприкосновения: "Путин забыл: у нас граница в совершенно другом месте. Это та граница, за которую он пересылает своих бандитов, свои танки и войска. Там должна быть, так называемая, миротворческая миссия для того, чтобы контролировать исключительно границу. А внутри Украины у нас есть все возможности для того, чтобы установить мир и стабильность".



"Ключевое условие в установлении мира и стабильности - это не резолюция Совета безопасности ООН о миротворцах, а немедленный вывод российских войск с территории Украины. И это будет лучшее решение", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон предупредил, что предложение о введении миротворческих сил ООН на Донбасс несет в себе определенные риски и может стать "ловушкой" для Украины.



"Я думаю, что следует рассмотреть все эти идеи, но мне кажется, что здесь есть потенциальная ловушка для Украины, если мы не будем осторожны. Настоящая проблема на Донбассе заключается в том, что там при поддержке России осуществляется агрессия против Украины. И ответом на это является прекращение огня, вывод всех вооружений, возвращение контроля над восточной границей Украины, а также ряд конституционных и направленных на децентрализацию мероприятий, которые отражают проблемы в стране. Это не должно требовать введения миротворческой силы", - заявил Д. Кэмерон.



По мнению политика, введение миротворцев может сделать конфликт менее "горячим", однако переведет его в замороженную фазу, сделает постоянным.



"Лучший вариант - это чтобы поддерживаемые Россией сепаратисты прекратили стрелять в наблюдателей ОБСЕ. Это проблема", - подчеркнул Кэмерон и добавил, что введение миротворцев не должно создавать "какую-то новую грань между "республиками" и остальной Украиной".

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"