Сегодня Президент Украины убывает на Генеральную Ассамблею ООН

18.09.2017, 10:31

Как сообщается на сайте Президента Украины, сегодня Петр Порошенко убывает с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки с целью участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Визит запланирован до 21 сентября.



"Петр Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также вопросам противодействия использованию интернета в террористических целях", - говорится в сообщении.



Как уже сообщалось, Петр Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе Президентом США - Дональдом Трампом. Также запланированы встречи с лидерами украинской громады США, представителями крымскотатарских организаций и представителями ведущих американских политологических и деловых кругов.



Посол Украины Валерий Чалый в США заявил, что во время встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа в Нью- Йорке 21 сентября будут обсуждаться результаты договоренностей предыдущей встречи, а также планы взаимодействия на будущее по целому ряду направлений, в том числе - урегулирование ситуации на Донбассе.

Как сообщали СМИ, на Совете безопасности ООН Украина и США отказались работать с предложенным Россией проектом относительно введения миротворческой миссии на Донбасс. Возможно, что Президент Украины Петр Порошенко лично представит проект Украины относительно миротворцев на Донбассе во время своей поездки в США.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"