Ядерное оружие вновь может появиться у Южной Кореи

19.09.2017, 10:01

Министр обороны США Джеймс Маттис сообщил, что вопрос о размещении ядерного оружия на корейском полуострове обсуждался с его южнокорейским коллегой, но отказался сказать, рассматривается ли такой вариант.

"Мы открыты к диалогу с нашими союзниками по любому вопросу, который они хотят поднять", - сказал министр.



Также глава Пентагона заявил, что существуют военные варианты режения вопроса в отношении Северной Кореи, которые могли бы обеспечить безопасность Сеула от тяжелых последствий, но отказался сказать, о каких вариантах он говорил и включают ли они использование "смертоносной силы". Отвечая на вопрос, какие именно существуют военные варианты, Меттис сказал: "Да, есть. Но я не буду вдаваться в детали". Глава Пентагона только намекнул, что это можеь быть "огонь и ярость", что, безусловно, вызывает ассоциацию с ядерной войной.



Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что любое использование "смертоносной силы" против Северной Кореи будет непреодолимым. Военные варианты, находящиеся в распоряжении Дональда Трампа, варьируются от нелетальных действий, таких как морская блокада, направленная на применение санкций, до проведения кибератак и размещения нового оружия США в Южной Корее. В настоящее время на территории Южной Кореи размещаются 28 500 военнослужащих США.

Как сообщали СМИ, Пхеньян в последнее время участил испытательные ракетные пуски, всякий раз увеличивая дальность полета своих баллистических ракет.

Несмотря на усиление внешнего давления, руководство КНДР отказывается прекратить реализацию своей ракетно-ядерной программы. По заявлению Министерства иностранных дел КНДР, сделанного в ответ на новые санкции: "КНДР удвоит усилия для укрепления своей мощи и обеспечения безопасности путем установления паритета с США". Указанные намерения были подтверждены лично лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, который заявил о планах Пхеньяна по созданию "действенного ядерного оружие при любых условиях".



В подтверждение этому, 15 сентября КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты большой дальности "Хвасон-12". Пуск ракеты был осуществлен с авиабазы Сунан в районе Пхеньяна. Она пролетела над Японией и упала в 2 тыс. км от острова Хоккайдо. В мероприятии принимали участие представители руководства страны и командования стратегических войск Корейской народной армии, а также ученые и специалисты ракетной отрасли.



Действия Северной Кореи вызвали очередную волну остро негативной реакции в мире. Так, 17 сентября представитель США в ООН Н. Хейли открыто отметила возможность "уничтожения Северной Кореи в случае, если она будет продолжать свое безответственное поведение". По ее словам, Вашингтон хочет мирного разрешения ситуации вокруг Корейского полуострова, однако в случае провала таких намерений, ответственность за решение проблемы перейдет к оборонному ведомству США. Возможность применения военной силы против Северной Кореи была высказана также советником президента США по вопросам национальной безопасности Гербертом Макмастером.



Позиция США была полностью поддержана руководством Североатлантического союза. По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, "очередной ракетный запуск КНДР является угрозой всей международной безопасности и требует глобального ответа".



Жесткие заявления по поводу ракетных пусков КНДР были сделаны руководством Японии и Южной Кореи. Так, правительства этих стран выразили намерения оказывать совместное давление на Пхеньян "небывалого до сих пор уровня". Одной из мер такого давления стали показательные ракетные пуски, которые были осуществлены Южной Кореей 15 сентября. Сразу же после запуска баллистической ракеты КНДР, с полигона ВС РК около межкорейской границы были запущены две ракеты "Хенму-2" малой дальности в направлении Японского моря. Дальность полета составляла 250 км, что соответствует дальности от полигона до северокорейской авиабазы Сунан.



Учитывая очередное осложнение ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в октябре 2017 года в районе Корейского полуострова запланированы новые совместные военные учения США и Южной Кореи с участием авианосной ударной группы американских ВМС и самолетов стратегической авиации.



Однако, на этом тревожном фоне КНР сохраняет прежнюю позицию в отношении Северной Кореи. Так, Министерство иностранных дел Китая осудило ракетные пуски КНДР и призвало все заинтересованные стороны выполнять резолюции СБ ООН в отношении Северной Кореи. Вместе с тем, была отмечена необходимость мирного урегулирования существующих проблем. При этом, внешнеполитическое ведомство Китая выразило негативное отношение к повышению военной активности США, Южной Кореи и Японии, а также к их мероприятиям демонстрации силы перед КНДР.



15 сентября 2017 года по требованию США и Японии, было проведено экстренное заседание Совета Безопасности ООН для оценки действий КНДР. Члены Совета Безопасности ООН высказались за необходимость продолжения международных усилий по оказанию давления на Пхеньян из-за его ракетно-ядерной программы и также выступили за сохранение мира в этом регионе.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"