Сегодня в Нью-Йорке выступит Президент Украины Петр Порошенко

20.09.2017, 09:56

Сегодня на Саммите Совета Безопасности ООН по вопросам миротворчества и на 72-й сессии Генассамблеи ООН запланировано выступление Президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.

"В среду, 20 сентября, Президент выступит на Саммите Совета Безопасности ООН по вопросам миротворчества. Саммит продлится с 10.00 до 11.30 по местному времени", - говорится в сообщении.



С. Цеголко также сообщил, что выступление Порошенко на Генассамблее ООН запланировано в среду примерно в 11.45 по местному времени.

Как предполагается, Президент Украины будет говорить о миротворческой миссии на Донбассе. А завтра, 21 сентября, в кулуарах Ассамблеи он встретится с президентом США Дональдом Трампом. Это будет вторая встреча президентов в этом году.



"Украина отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала, получив гарантии безопасности от стран Будапештского меморандума. Но мы сейчас должны доказывать, что система нераспространения ядерного оружия должна была бы работать. В противном случае ежегодно будут возникать новые Северные Кореи. Вот почему так важно трансатлантическое единство и солидарность мира с Украиной", - подчеркнул П. Порошенко.



Как известно, ранее Президент Украины начал переговы о миротворческой миссии ООН на Донбассе. Петр Порошенко провел встречу с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на Донбассе и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях Донбасса.

Кроме того, стороны обсудили вопрос деоккупации Крыма, уделив ему особое внимание, и подготовку к ноябрьскому саммиту "Восточного партнерства", который пройдет в Брюсселе.



В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Петр Порошенко также провел встречу с вице-президентом Европейской Комиссии, Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Президент Украины обсудил с ней новые стратегические цели на пути европейской интеграции Украины.



Порошенко отметил новый уровень взаимодействия Украины с Европейским Союзом, в частности в контексте вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и установлением безвизового режима.



Стороны обсудили также новые стратегические цели на пути европейской интеграции Украины. Президент призвал Ф. Могерини поддержать инициативы украинской стороны, способствовать дальнейшему сближению с Европейским союзом и проведению фундаментальных внутренних реформ в Украине.



Президент Украины проинформировал Высокого представителя о развитии ситуации на Донбассе и состоянии имплементации Минских договоренностей и об инициативе Украины по развертыванию в оккупированном Донбассе миротворцев ООН, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.



Как сообщают СМИ, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Украины обсудил вопрос деоккупации Крыма с президентом Словакии Андреем Киской и президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.



Лидеры двух государств скоординировали позиции в вопросе деоккупации Крыма и размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН. Во время встречи с президентом Австрии Порошенко уделил "отдельное внимание" вопросу привлечения международных партнеров к совместной работе в вопросе деоккупации Крыма.



Как известно, 15 сентября на 14-ой Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) президент Украины Петр Порошенко выступил с предложением создания международной группы "друзей деоккупации Крыма". П. Порошенко также призвал к сохранению международных санкций против России до полного восстановления украинского суверенитета над аннексированным Крымом и Донбассом. Он закончил выступления словами: "В следующем году встретимся в Ялте".



Как сообщалось, 19 сентября в Нью-Йорке стартовала 72-я Генассамблея ООН. В первый день состоялось выступление президента США Дональда Трампа. В своем выступлении он упомянул и Украину, подчеркнув важность защищы суверенитета государств.



"Необходимо защищать свои страны, их интересы и будущее, необходимо отражать угрозы государственным суверенитетам - начиная от Украины до Южно-Китайского моря, мы должны отстаивать уважение к границам и уважение к культуре и мирного взаимодействия", - отметил президент.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"