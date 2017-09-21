Президент Украины объяснил точку зрения Украины на ввод миротворцев ООН и возвращение Крыма

21.09.2017, 10:41

По словам Президента Украины, путь к эффективному урегулированию конфликта на Донбассе - это безусловный вывод всех иностранных военнослужащих, наемников, их оружия и оборудования из Украины. Кроме того, должен быть обеспечен надежный международный контроль над временно неконтролируемой частью украинско-российской границы.



"Невозможно принести мир в Донбасс, не остановив проникновения российских военных, наемников, оружия и снаряжения в Донбасс", - подчеркнул П. Порошенко. Он также продемонстрировал в Совбезе ООН военные билеты российских военных.



Петр Порошенко подчеркнул необходимость скорейшего ввода миротворцев: "Убеждены, что полноценная миротворческая операция ООН является единственным эффективным решением для деэскалации, защиты народа Украины и для приближения нас к политическому урегулированию. Миротворы и их мандат должны покрывать всю оккупированную территорию, включая российско-украинскую государственную границу. Это обязательное условие".



Президент Украины также заявил, что в основе миротворческой миссии на Донбассе должен лежать принцип беспристрастности миротворцев. "В такой миссии не место для представителей агрессора. Они не могут быть ее частью по определению. Подчеркиваю, что любое злоупотребление миротворческими инструментами ООН... является неприемлемым", - отметил Президент.



"Последнее гибридное "миротворческое предложение" от Москвы является еще одним примером подлинных амбиций России, которая стремится легализовать своих марионеток и заморозить конфликт навсегда", - подчеркнул П. Порошенко. Глава Украины подчеркнул, что РФ является не контрибутором международной безопасности, а ее наибольшей угрозой.

П. Порошенко напомнил, что украинские "голубые каски" принимали участие в миротворческих операциях по всему миру. "Но сегодня нам также нужно миротворческие плечо ООН", - сказал Президент.

Президент Украины отметил важность скорейшего решения крыского вопроса, заявив, что Крым стал территорией репрессий.

"Что привлекает наше особое внимание в контексте этого кровавого конфликта, так это использование Россией оккупированного Крыма как военного форпоста для проектирования военной силы в Сирии. В то время, как там идет война, большое количество российского военного оборудования перевозится в Сирию кораблями, базирующимися в портах Крыма", - подчекнул Президент.



Петр Порошенко также заявил, что Украина считает крайне необходимым и важным создание международной группы по деоккупации Крыма: "Мы должны усилить международный режим деоккупации Крыма. Тот факт, что на самом высоком международном уровне - Генеральная Ассамблея ООН признала Россию как оккупационное государство - доказывает, что мы на правильном пути. Пришло время создать международную группу друзей украинского Крыма для содействия координации наших общих шагов и действий".



Вице-президент США Майкл Пенс и Президент Украины Петр Порошенко покинули зал министерского заседания Совбеза ООН по миротворческим операциям перед выступлением главы российского МИД Сергея Лаврова. Кстати, сам С. Лавров не присутствовал в зале во время выступления украинского президента. Кроме того, накануне российская делегация проигнорировала выступление в Генеральной ассамблее ООН президента Литвы Дали Грибаускайте.



Между тем, украинские пользователи соцсетей возмутились тем, что выступление президента страны Петра Порошенко на полях Генассамблеи ООН показывали с переводом на русский язык. Многие поспешили успокоить сограждан и объяснили, что русский язык - один из официальных языков ООН. Президент Украины выступал в ООН с речью на английском языке. Другими официальными языками организации, помимо русского, являются арабский, испанский, китайский и французский.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"